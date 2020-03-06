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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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И снова – здравствуй, Казюкас!
Несмотря на все ограничения, вызванные опасностью заболеть коронавирусом, и призыв руководства Министерства здравоохранения отказаться в ближайшем будущем от посещения массовых мероприятий, Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года, всё же состоится и в этом году.
Начнётся она в пятницу, 6 марта, в 14.30, театрализованным шествием святого Казимераса от Лукишкской площади до Кафедральной. Завершится же она в воскресенье, 8 марта, в 16 часов.
Главным акцентом этих трёх дней будет своеобразие регионов Литвы, которые представят себя как традиционными ремёслами, так и гастрономическими изысками. Этому будет посвящена вся суббота.
Подробная информация о программе ярмарки, её карта - на сайте www.kaziukomuge.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Казюкас
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208
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