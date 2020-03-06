И снова – здравствуй, Казюкас! 🔊 Воспроизвести



Несмотря на все ограничения, вызванные опасностью заболеть коронавирусом, и призыв руководства Министерства здравоохранения отказаться в ближайшем будущем от посещения массовых мероприятий, Ярмарка Казюкаса, ведущая свою историю с 1604 года, всё же состоится и в этом году.



Начнётся она в пятницу, 6 марта, в 14.30, театрализованным шествием святого Казимераса от Лукишкской площади до Кафедральной. Завершится же она в воскресенье, 8 марта, в 16 часов.



Главным акцентом этих трёх дней будет своеобразие регионов Литвы, которые представят себя как традиционными ремёслами, так и гастрономическими изысками. Этому будет посвящена вся суббота.



Подробная информация о программе ярмарки, её карта - на сайте www.kaziukomuge.lt. Начнётся она в пятницу, 6 марта, в 14.30, театрализованным шествием святого Казимераса от Лукишкской площади до Кафедральной. Завершится же она в воскресенье, 8 марта, в 16 часов.Главным акцентом этих трёх дней будет своеобразие регионов Литвы, которые представят себя как традиционными ремёслами, так и гастрономическими изысками. Этому будет посвящена вся суббота.Подробная информация о программе ярмарки, её карта - на сайте www.kaziukomuge.lt. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Казюкас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 215 раз Комментарии