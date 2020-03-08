Когда можно не ходить в школу 🔊 Воспроизвести



Министерство науки, образования и спорта Литвы, после того как в Литве подтвердился первый случай коронавируса, распространило дополнительную информацию для школ и детских садов в связи с угрозой коронавируса, сообщает ru.delfi.lt.



Министерство разъяснило, в каких случаях дети не должны посещать общеобразовательные учреждения.



«Дети, которые вернулись из ряда стран (Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур или Северная Италия (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья) или напрямую контактировали с больным коронавирусом, в течение 14 дней должны оставаться дома, их родители должны информировать об этом администрацию школы или детсада. Если у ребёнка есть хотя бы один симптом инфекции верхних дыхательных путей (температура, кашель, осложнённое дыхание), он тоже не должен посещать школу», – сказано в сообщении министерства. Министерство разъяснило, в каких случаях дети не должны посещать общеобразовательные учреждения.«Дети, которые вернулись из ряда стран (Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур или Северная Италия (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья) или напрямую контактировали с больным коронавирусом, в течение 14 дней должны оставаться дома, их родители должны информировать об этом администрацию школы или детсада. Если у ребёнка есть хотя бы один симптом инфекции верхних дыхательных путей (температура, кашель, осложнённое дыхание), он тоже не должен посещать школу», – сказано в сообщении министерства. Министерство обратилось в школы и другие образовательные учреждения с просьбой создать условия не посещать школы как ученикам, так и студентам и учителям.



«Просим образовательные учреждения разрешить работникам, студентам и школьникам, которые недавно вернулись из вышеупомянутых стран, не посещать образовательные учреждения, создать условия для дистанционного, самостоятельного обучения, а работникам – для дистанционной работы. Соответствующие решения принимает глава учреждения», – сказано в пресс-релизе.



Напоминаем, что за детьми могут присматривать как родители, так и дедушки и бабушки.



«Работодателей просят предоставить работникам возможность работать из дома. Если договориться с работодателем не удаётся, можно обратиться в Национальный центр общественного здравоохранения, который организует выдачу больничных листов. По информации центра, даже если ребёнок не болен, но вернулся из одной из вышеупомянутых стран, то больничный его родителям будет оплачиваться, – сказано в пресс-релизе министерства. - В таком случае отцу или матери, которые присматривают за ребёнком, больничный будут оплачивать с первого дня и будут платить не дольше 14 дней». ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 158 раз Комментарии