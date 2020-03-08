Праздничные лекала 🔊 Воспроизвести



Фото Виктора ГРЕЦКАСА, "Обзор"



На будущей неделе, 11 марта, в Литве отметят День восстановления независимости Литвы. Это будет уже тридцатый такой праздник, юбилей.



В этот день будет произнесено много красивых и правильных слов, уместных в праздничной атмосфере. Многое будет сказано о важности события, и многие при этом будут вспоминать истоки современного Литовского государства. Не те, что были в 1918 году, а те, что обретали силу под лозунгами 1990 года.



Можно сказать, что это были не просто лозунги, это были лекала, по которым новая Литва собиралась строить свою собственную жизнь. Сегодня было бы интересно сверить нынешние реалии с теми лекалами тридцатилетней давности.



«Саюдис» заявлял о равноправности и равноценности всех жителей Литвы, независимо, кстати, от национальности. Никто тогда не рвался доказывать, что именно он «более матери-истории ценен». На будущей неделе, 11 марта, в Литве отметят День восстановления независимости Литвы. Это будет уже тридцатый такой праздник, юбилей.В этот день будет произнесено много красивых и правильных слов, уместных в праздничной атмосфере. Многое будет сказано о важности события, и многие при этом будут вспоминать истоки современного Литовского государства. Не те, что были в 1918 году, а те, что обретали силу под лозунгами 1990 года.Можно сказать, что это были не просто лозунги, это были лекала, по которым новая Литва собиралась строить свою собственную жизнь. Сегодня было бы интересно сверить нынешние реалии с теми лекалами тридцатилетней давности.«Саюдис» заявлял о равноправности и равноценности всех жителей Литвы, независимо, кстати, от национальности. Никто тогда не рвался доказывать, что именно он «более матери-истории ценен». Вы можете вспомнить какую-нибудь дискуссию того времени, в ходе которой выяснялось бы, кто именно является первым лицом нового государства – председатель Верховного Совета Литовской ССР – Восстановительного Сейма Литовской Республики Витаутас Ландсбергис или же премьер-министр Казимира Прунскене?



А теперь то и дело требуют признать и зафиксировать соответствующим указом статус лишь одного из них. К слову, обратите на следующей неделе внимание на то, как часто во время торжеств будет произнесено имя К.Прунскене, особенно на фоне патриарха литовских консерваторов.



Ладно бы разборки «кто более ценен» шли исключительно на политическом Олимпе. Как нарочно, незадолго до юбилея стало известно, что самый гуманный суд в мире приговорил занимающегося восточными единоборствами гимназиста из Друскининкай, который, будучи пьяным, при попытке изнасилования жестоко избил девушку, к трём годам условно. А чтобы неповадно было впредь совершать подобные деяния, его (наверное, всё-таки его родителей?) ещё и оштрафовали на 10 тысяч евро.



Такое наказание вызвало у многих удивление: недавно одного из местных политиков за застреленного зубра оштрафовали на 36 тысяч евро.



Другие совершенно по другому поводу обратили внимание на то, что один литовец «стоит» всего лишь 265 евро. Эту цифру высчитали, использовав 180 млн евро в качестве обещанной Евросоюзом компенсации за массовую эмиграцию жителей Литвы и специальную методику расчёта, предложенную Брюсселем.



Газета «Vakaro žinios» по этому поводу заметила, что на одного школьника за 12 лет его обучения в обычной школе государство, а точнее, налогоплательщики расходуют 26 160 евро. И это не считая денег, выделяемых на всякие бесплатные кружки, и средств, идущих на подготовку будущих специалистов в вузах (экономист Повилас Гилис говорит, что подготовка одного квалифицированного медика обходится в 100 тысяч евро).



Однако, не всё можно измерить деньгами: Литва теряет своё главное богатство – людей.



Большой пожар в Алитусе, ядовитые сбросы в Клайпеде и стоящий на пороге Литвы коронавирус – это испытания только за последнее время, и все они в очередной раз заставляют задуматься, насколько правильны приоритеты наших политиков, если внутри страны мы всегда крестимся исключительно уже после раскатов грома.



Литву ожидает серьёзное сокращение финансовой помощи, обильно текущей из Брюсселя с момента нашего вступления в Евросоюз. Как мы собираемся компенсировать эту потерю, за счёт чего? Не подтолк­нёт ли это к ещё большей эмиграции?



Понятное дело, что во время юбилеев не принято говорить о проблемах, их можно лишь слегка очертить, но юбилеи проходят, и наступают будни. Поэтому юбилеи нужны не только для того, чтобы раздать очередную порцию орденов и медалей, в том числе и профессиональным пропагандистам, а чтобы приложить лекала тридцатилетней давности к сегодняшней жизни и понять, насколько они совпадают. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Витаутас Ландсбергис, «Саюдис», День восстановления независимости Литвы, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 176 раз Комментарии