Эрдоган едет в Москву договариваться о стабилизации в Сирии на фоне ожесточенных боев 🔊 Воспроизвести Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © REUTERS/Umit Bektas



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что предстоящие переговоры позволят понять причины кризиса и выработать меры по его прекращению, передает



Президент России Владимир Путин в четверг примет в Москве турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. От результатов встречи зависит, удастся ли успокоить ситуацию в сирийской провинции Идлиб, которая резко обострилась в прошлом месяце.



Несмотря на серьезные разногласия, обе стороны настроены оптимистично. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду выразил надежду, что переговоры позволят понять причины кризиса и выработать меры по его прекращению. Эрдоган накануне визита заявил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе вскоре после встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что предстоящие переговоры позволят понять причины кризиса и выработать меры по его прекращению, передает ТАСС Президент России Владимир Путин в четверг примет в Москве турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. От результатов встречи зависит, удастся ли успокоить ситуацию в сирийской провинции Идлиб, которая резко обострилась в прошлом месяце.Несмотря на серьезные разногласия, обе стороны настроены оптимистично. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду выразил надежду, что переговоры позволят понять причины кризиса и выработать меры по его прекращению. Эрдоган накануне визита заявил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе вскоре после встречи с Путиным. Эксперты по региону также возлагают надежды на предстоящие переговоры. По их мнению, к взаимоприемлемому решению стремятся и в Москве, и в Анкаре, хотя последняя совсем недавно грозила использовать всю свою военную мощь на севере Сирии. Как отметил в беседе с ТАСС руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, "раз Эрдоган согласился ехать в Москву, значит, он в этой встрече крайне заинтересован".



Что происходит в Идлибе



Очередной виток напряженности в Идлибе начался с наступления контролирующих провинцию боевиков в начале февраля, напомнили в Минобороны РФ в преддверии встречи на высшем уровне. После этого, отметили в ведомстве, соглашения, достигнутые российским и турецким лидерами в Сочи, "в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынужденно реализованы уже сирийскими правительственными войсками".



В ответ Анкара начала стягивать в регион собственные силы. Сейчас в Минобороны России оценивают их как "ударную группировку численностью с механизированную дивизию". В Идлибе идут серьезные столкновения между сирийскими и турецкими военными - так, ВВС Турции всего за несколько дней сбили три сирийских боевых самолета. Боевики же во вторник попытались провести в городе Саракиб химическую атаку, рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон. Правда, отметили российские военные, реализовать задуманное им не удалось - террористы допустили утечку отравляющих веществ и пострадали сами.



Чего хотят в Москве и Анкаре



По словам Пескова, в Москве от предстоящих переговоров ждут осмысления причин кризиса, осознания пагубности его последствий и выработки мер для его прекращения. О каких мерах идет речь, он не уточнил. "Дождемся завтрашнего дня", - предложил пресс-секретарь российского президента.



Эрдоган, выступая в среду в парламенте, заявил, что Анкара "ожидает от переговоров скорого установления режима прекращения огня". До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там. Вместе с тем он ждал "проявления уважения" к позиции своей страны, чьи военные сейчас ведут бои с сирийской армией.



"Контуры возможного соглашения понятны, - говорит председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. - Сирия хотела бы забрать весь Идлиб, но это невозможно, потому что там слишком много людей. Видимо, Сирия должна будет смириться, что вот эти близкие к Турции территории должны будут как-то специально управляться, в "полумеждународном" режиме. Турция тоже должна все-таки в большей степени контролировать поведение этих боевиков, которые оттуда ездят куда угодно и достаточно вольготно себя там чувствуют".



Москва и Анкара могут положить в основу договоренности по Идлибу соглашения, которые работают на населенном курдами северо-востоке Сирии, полагает координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов. Однако, по его словам, "ситуация осложняется присутствием террористических группировок, против которых никто не собирался и не собирается останавливать боевые действия". "Президенты могли бы договориться о конкретном территориальном контроле и о каком-то перемирии", - говорит Мамедов, отмечая, что в дальнейшем Турции необходимо выйти на "нормальный диалог" с Сирией.



Турецкий аналитик Имбат Муглу не исключает, что у Эрдогана и Путина разные ожидания от встречи. Президент Турции, по его мнению, будет настаивать на отводе сирийских сил в Идлибе, а также попытается найти решение проблемы с беженцами. Путин же может рассчитывать на то, что Анкара смирится с переходом некоторых районов Идлиба под контроль Дамаска, считает специалист.



Каковы шансы



Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что встреча Путина и Эрдогана - хорошая возможность достигнуть соглашения. По мнению Фитина, это, "наверное, решающий шанс договориться". Он обратил внимание и на формат переговоров - в конце февраля турецкий лидер настаивал, чтобы они прошли в Стамбуле или Анкаре, и хотел привлечь к ним президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, однако в итоге согласился приехать в Москву.



"Место проведения встречи говорит о том, кому она больше нужна, от кого исходит инициатива", - отметил эксперт.



Быстрицкий рассчитывает, что "будет достигнуто какое-то осмысленное соглашение, потому что довольно очевидно, что Россия и Турция не заинтересованы в эскалации конфликта". "Коллеги, которые погружены в эту тематику, все выражают осторожную надежду, что это будет полезная встреча, она позволит нащупать новую почву или чуть-чуть переформатировать существующее соглашение и тем самым привести дело к позитивному результату - то есть стрелять не будут", - говорит собеседник агентства.



В качестве возможных знаков готовности сторон к такому соглашению он назвал появление российской военной полиции в сирийском Саракибе. "Это, по всей видимости, согласованный акт, и он на данный момент играет роль пробного шара и механизма разрядки", - добавил специалист.



"Переговоры в российской столице могут стать последней дипломатической инициативой Анкары для решения сирийской проблемы", - предполагает Имбат Муглу. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, Путин, конфликт, Турция, Сирия, Эрдоган, Ибдил — статья прочитана 215 раз Комментарии