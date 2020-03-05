Главная >> Новости >> политика, в мире >> На Украине одобрили присутствие иностранных военных на учениях в 2020 году

На Украине одобрили присутствие иностранных военных на учениях в 2020 году

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine


Незалежную за год ждут мероприятия с представителями США, Румынии, Молдавии и Великобритании, сообщает ЛАЙФ.

Верховная рада одобрила проведение ряда учений на территории страны вместе с иностранными военными. Соответствующий документ, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, набрал 265 голосов "за".

В этом году в Незалежной ожидаются украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze — 2020, "Юг-2020", которые пройдут совместно с Молдавией, а также учения с представителями Великобритании и Румынии.

Финансирование этих учений планируется провести в пределах ассигнований, предусмотренных госбюджетом. Всего же на эти цели необходимо выделение 63 млн 824 тыс. гривен ($2,55 млн).
life.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, закон, Рада, учения
География: Украина
статья прочитана 178 раз
добавлена сегодня, 5 марта, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка