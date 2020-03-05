В Сейме Литвы предложили обязать власти сообщать гражданам о сборе данных 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Наталья Селиверстова



Поправки были зарегистрированы на фоне скандала вокруг заявлений депутата Бакаса о незаконном сборе информации ДГБ, сообщает



Поправки были внесены на рассмотрение на фоне скандала, который разразился после заявлений депутата Сейма Витаутаса Бакаса о незаконном сборе информации. Поправки были зарегистрированы на фоне скандала вокруг заявлений депутата Бакаса о незаконном сборе информации ДГБ, сообщает Sputnik Литва . Член фракции "Движение либералов" Литвы Симонас Гентвилас зарегистрировал в Сейме поправки, обязывающие власти информировать гражданина о том, что ведомства нацбезопасности вели сбор информации о нем, сообщает пресс-служба литовского парламента.Поправки были внесены на рассмотрение на фоне скандала, который разразился после заявлений депутата Сейма Витаутаса Бакаса о незаконном сборе информации. Депутат утверждал, что в то время, когда он был председателем Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы, поступила информация о том, что в одном из ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, ведется сбор информации без причин, предусмотренных законом и, возможно, оказывается незаконное влияние на внутренние политические процессы страны.



Департамент государственной безопасности (ДГБ) свою роль в сборе информации решительно опроверг.



Нынешний глава КНБО Дайнюс Гайжаускас после слов Бакаса заявил, что материалов, представленных депутатом, прежде не видел и подробнее ознакомился с ними только на закрытом заседании КНБО, где они были представлены Службой специальных расследований и Генпрокуратурой. Он подчеркнул, что расследование в отношении этих материалов велось десять месяцев и "ни преступления, ни интереса, ни заказа не было выявлено".



Парламентарии из разных фракций, регистрировавшие поправки вместе с Гентвиласом, считают, что предлагаемый законопроект повысит прозрачность и доверие общественности к деятельности органов разведки.



"Как это ни парадоксально, но сегодня те 40 лиц, о которых писали СМИ, по словам парламентария Витаутаса Бакаса, стали объектами Департамента государственной безопасности (ДГБ), у них даже нет законной возможности проверить, собирало ли государство данные о них", – пояснил ситуацию Гентвилас.



По словам парламентария, эти граждане должны "слепо доверять" опровержению ДГБ, хотя возможно сам ДГБ мог собрать эту информацию. Гентвилас также напомнил, что в Литве не существует механизма мониторинга для защиты конфиденциальности личности и использования собранных данных.



"Очевидно, что эту ситуацию нужно исправлять. Лица, в отношении которых осуществлялась разведка, но чьи данные не подтверждены, должны иметь право знать об этом", – заявил он.



В поправках к закону о разведке и государственной и служебной тайне предлагается обязать власти автоматически в течение 15 дней после приостановления и прекращения расследования сообщать лицу о сборе информации, касающейся его.



"Это обязательная превенция, чтобы государственные службы разведки не проводили бы чрезмерные подслушивания частной жизни, лица, за которыми наблюдало государство, были бы уверены, что государство уважает их личное пространство, а в том случае, если подозрения не подтвердятся, вся информация будет уничтожена", – заявил Гентвилас.



Аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс предположил, что Бакас затеял скандал в преддверии назначения нового руководителя ДГБ. По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа в настоящий момент как раз рассматривает вопрос, оставить ли Дарюса Яунишкиса на второй срок или найти другую кандидатуру.



Срок полномочий главы ДГБ истекает в июне 2020 года. Яунишкис сообщал, что не обсуждал с президентом Литвы свою дальнейшую судьбу. Однако, по его словам, он не собирается руководить ведомством после окончания своих полномочий.



В СМИ отмечали, что нынешний глава КНБО поднял вопрос о том, не нарушил ли Бакас закон о защите информаторов, предав дело гласности. Глава КНБО утверждает, что экс-руководитель должен взять на себя всю ответственность в вопросе нанесения вреда информатору. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: данные, спецслужбы, расследование, Бакас География: Литва — статья прочитана 213 раз Комментарии