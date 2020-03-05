В МАГАТЭ оценили безопасность БелАЭС и ее готовность к пуску 🔊 Воспроизвести © Photo : Государственное предприятие "Белорусская АЭС"



По итогам миссии было выработано семь рекомендаций для Белоруссии и отмечено пять примеров положительного опыта, который может быть использован другими государствами при создании ядерной инфраструктуры, сообщает



Он подчеркнул, что Минск выполняет требования агентства и приглашает его представителей на все проверки, что делает не каждая страна. По итогам миссии было выработано семь рекомендаций для Белоруссии и отмечено пять примеров положительного опыта, который может быть использован другими государствами при создании ядерной инфраструктуры, сообщает Sputnik Литва . Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет технических претензий к Белорусской атомной станции, строительство которой ведется в Гродненской области. Об этом сообщил заместитель гендиректора агентства Михаил Чудаков.Он подчеркнул, что Минск выполняет требования агентства и приглашает его представителей на все проверки, что делает не каждая страна. "Что касается претензий Вильнюса, я их не могу комментировать, поскольку это не в моей компетенции, эти вопросы должны решаться между двумя странами. Обе страны должны разговаривать друг с другом на эту тему", – цитирует Чудакова РИА Новости.



Также заместитель гендиректора МАГАТЭ оценил готовность БелАЭС к пуску. По его словам, станция находится на заключительной стадии перед вводом в эксплуатацию. Чудаков выразил уверенность, что Белоруссия сможет эксплуатировать объект надежно и безопасно на протяжении всего проектного срока и даже продлить его.



По итогам миссии МАГАТЭ было выработано семь рекомендаций для Белоруссии и отмечено пять примеров положительного опыта, который может быть использован другими государствами при создании ядерной инфраструктуры.



Строительство БелАЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса.



С самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в "небезопасном строительстве" и заявляя об "угрозе" БелАЭС для балтийской республики.



Кроме того, Вильнюс выступает против экспорта энергии с объекта. Этой зимой в Литве был принят закон, согласно которому электричество с БелАЭС не может поступать на рынок республики.



В Минске отмечают политизированность заявлений литовской стороны и подчеркивают, что все нормы безопасности соблюдаются, о чем свидетельствуют отчеты международных структур по ядерной безопасности. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 193 раза Комментарии