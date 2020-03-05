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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США желают помочь Турции боеприпасами в связи с ситуацией в Идлибе
Соединённые Штаты желают предоставить Турции поддержку в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. В частности, речь идёт об амуниции, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
«Турция является союзником НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы оборудование было готово и работало», — сказал он журналистам, слова Джеффри приводит RT со ссылкой на Daily Sabah.
Ранее США объявили о предоставлении помощи для «сирийского народа» в размере $108 млн.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.
По данным Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военнослужащие, которые не должны были там находиться. Турция заявила о гибели более 30 военных.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
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