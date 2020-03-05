Министр окружающей среды Литвы обещает покончить с клозетами 🔊 Воспроизвести



В связи с повышением риска штрафа для Литвы, которая опаздывает с подключением всех жителей городов и небольших населённых пунктов к централизованным сточным сетям (канализации), министр окружающей среды обещает, что к 2023 году все они будут подключены во исполнение обязательств перед Евросоюзом (ЕС).



Министерство юстиции, которое координирует имплементацию права ЕС, предупреждает, что несмотря на предпринятые в последнее время Министерством окружающей среды важные шаги, следовало бы улучшить надзор за ситуацией.



"Уже в отношении четырёх государств были применены штрафы, эти штрафы велики, поэтому чтобы заручиться, что всё будет должным образом проводиться в жизнь, мы предлагаем обязать Министерство окружающей среды выработать и представить канцелярии правительства и Минюсту детальный и обстоятельный график устранения нарушений, указанных в процедуре Еврокомиссии (ЕК) по нарушению", – сказал на совещании кабмина министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. В связи с повышением риска штрафа для Литвы, которая опаздывает с подключением всех жителей городов и небольших населённых пунктов к централизованным сточным сетям (канализации), министр окружающей среды обещает, что к 2023 году все они будут подключены во исполнение обязательств перед Евросоюзом (ЕС).Министерство юстиции, которое координирует имплементацию права ЕС, предупреждает, что несмотря на предпринятые в последнее время Министерством окружающей среды важные шаги, следовало бы улучшить надзор за ситуацией."Уже в отношении четырёх государств были применены штрафы, эти штрафы велики, поэтому чтобы заручиться, что всё будет должным образом проводиться в жизнь, мы предлагаем обязать Министерство окружающей среды выработать и представить канцелярии правительства и Минюсту детальный и обстоятельный график устранения нарушений, указанных в процедуре Еврокомиссии (ЕК) по нарушению", – сказал на совещании кабмина министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. Министр окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что требования директивы ЕС должны быть имплементированы до 2023 года.



"Министерство окружающей среды подготовило ответ с указанием сроков устранения нарушения и постоянно предоставляет информацию о проделанной работе (...) Мы видим, что (...) к 2023 году директива точно будет выполнена и показатели достигнуты", – сказал К. Мажейка.



Министр говорил BNS, что не подключенными к централизованной канализации остается около 19 тыс. жителей.



Если суд ЕС констатирует, что Литва нарушила директиву об очистке сточных вод, то ЕК сможет подать второй иск и просить оштрафовать Литву. Минимальный штраф для Литвы составит 560,9 евро в день, максимальный – 33,7 тыс. евро в день и так до устранения нарушений, а также одноразовый штраф – минимум 464 тыс. евро.



Процедуру по нарушению в отношении Литвы ЕК начала в феврале 2017 года, а в январе прошлого года ЕК призвала Литву за два месяца исправить ситуацию и ликвидировать недостатки с подключением к централизованным сточным сетям в населённых пунктах с населением более 2 тыс. человек. В них должны быть оборудованы современные сточные системы. Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: канализация, министр, обещание География: Литва — статья прочитана 245 раз Комментарии