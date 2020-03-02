Под звуки «Сиртаки» 🔊 Воспроизвести Ян Ван







28 февраля Клайпедский государственный музыкальный театр на сцене Дворца рыбаков многочисленным зрителям представил балет Микиса Теодоракиса «Грек Зорба», в котором приняли участие и приглашённые артисты балета из Вильнюса и Украины. На партию Манолиса был приглашен чех Ян Ван.



Звезда балета, лауреат международных конкурсов Ян Ван прибыл в Клайпеду сразу по окончании гастролей в Париже, где исполнял партию Принца в легендарном балете Петра Чайковского «Лебединое озеро» (в этом же балете блистала и вильнюсская прима-балерина Олеся Шайтанова).



Яркий, зажигательный, насыщенный, с потрясающим сценическим оформлением балет «Грек Зорба» сопровождался громкими аплодисментами!



Интернациональный состав, в котором примарий Украинского национального театра оперы и балета украинец Виталий Нетруненко (Джон), примарий Украинского национального театра оперы и балета- чех Ян Ван (Манолис), прима Клайпедского музыкального театра Кристина Гуделите (Мадам Хортенс), солисты ЛНОБТ Ольга Коношенко (Марина) и Жильвинас Бенюшявичюс (Грек Зорба) привел зрителей в полный восторг. Великолепная постановка! Это не только балет! Звезда балета, лауреат международных конкурсов Ян Ван прибыл в Клайпеду сразу по окончании гастролей в Париже, где исполнял партию Принца в легендарном балете Петра Чайковского «Лебединое озеро» (в этом же балете блистала и вильнюсская прима-балерина Олеся Шайтанова).Яркий, зажигательный, насыщенный, с потрясающим сценическим оформлением балет «Грек Зорба» сопровождался громкими аплодисментами!Интернациональный состав, в котором примарий Украинского национального театра оперы и балета украинец Виталий Нетруненко (Джон), примарий Украинского национального театра оперы и балета- чех Ян Ван (Манолис), прима Клайпедского музыкального театра Кристина Гуделите (Мадам Хортенс), солисты ЛНОБТ Ольга Коношенко (Марина) и Жильвинас Бенюшявичюс (Грек Зорба) привел зрителей в полный восторг. Великолепная постановка! Это не только балет! Виталий Нетруненко







Все представление (балет в 2-х частях) сопровождался красивым, и волнующим сердце, пением мужского и женского хора (сольная партия - солистка Клайпедского музыкального театра Эрнеста Станкуте).



Отдельная благодарность главному хореографу Клайпедского государственного музыкального театра Аурелиусу Лишкаускасу. Все его работы оригинальны и незабываемы! Благодаря ему, в труппу Клайпедского музыкального театра влились восемь прекрасных танцоров из Киева!



Атмосфера яркого праздника завершилась овациями! Три раза артисты балета выходили на сцену на поклон под звуки зажигательного греческого танца «Сиртаки». А в завершение спектакля всех зрителей удивил и окончательно покорил своим шутливым «па-де-де» дирижёр - маэстро Мартинас Сташкус, который в этот вечер прекрасно руководил оркестром Клайпедского музыкального театра.



Виталий Нетруненко







В начале марта Клайпедскому музыкальному театру предстоят гастроли на Украине. Мы уверены, что этот театр произведет на украинской сцене настоящий фурор! Пожелаем же ему огромных творческих успехов!



Напомним, что репертуар Клайпедского государственного музыкального театра разнообразен и интересен как для взрослых, так и для детей. Пока все спектакли проходят на сцене Дворца Рыбаков, так как в здании театра идёт реконструкция. Следите за афишей!



Фото автора, а также из архива Клайпедского музыкального театра и личных архивов участников спектакля



Все представление (балет в 2-х частях) сопровождался красивым, и волнующим сердце, пением мужского и женского хора (сольная партия - солистка Клайпедского музыкального театра Эрнеста Станкуте).Отдельная благодарность главному хореографу Клайпедского государственного музыкального театра Аурелиусу Лишкаускасу. Все его работы оригинальны и незабываемы! Благодаря ему, в труппу Клайпедского музыкального театра влились восемь прекрасных танцоров из Киева!Атмосфера яркого праздника завершилась овациями! Три раза артисты балета выходили на сцену на поклон под звуки зажигательного греческого танца «Сиртаки». А в завершение спектакля всех зрителей удивил и окончательно покорил своим шутливым «па-де-де» дирижёр - маэстро Мартинас Сташкус, который в этот вечер прекрасно руководил оркестром Клайпедского музыкального театра.В начале марта Клайпедскому музыкальному театру предстоят гастроли на Украине. Мы уверены, что этот театр произведет на украинской сцене настоящий фурор! Пожелаем же ему огромных творческих успехов!Напомним, что репертуар Клайпедского государственного музыкального театра разнообразен и интересен как для взрослых, так и для детей. Пока все спектакли проходят на сцене Дворца Рыбаков, так как в здании театра идёт реконструкция. Следите за афишей! Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Балет, Дворец рыбаков, Клайпедский государственный музыкальный театр, Виталий Нетруненко, «Грек Зорба», Ян Ван География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 68 раз Комментарии