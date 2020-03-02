|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
На Украине подтвердили задержание экс-командира батальона «Айдар»
Консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, в котором находится задержанный экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает RT.
«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках», — цитирует «Укринформ» Погорельцева.
Отмечается, что дипломату удалось добиться временного содержания Мельничука в участке и обеспечения его всем необходимым.
Жена и ребёнок бывшего командира «Айдара» размещены в гостинице недалеко от места содержания.
Ранее Мельничук сообщил, что его задержали на границе с Грецией.
В ноябре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Категории: в Европе, чп и криминал
Ключевые слова: Греция, Интерпол, задержания, батальон Азов
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|