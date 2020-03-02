Правление сейма Литвы отозвало мероприятия 11 марта в закрытых помещениях 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



После получения рекомендации министра здравоохранения Литвы правление сейма в пятницу отозвало в связи с угрозой коронавируса все мероприятия в здании парламента, среди них и празднование тридцатилетия 11-ого марта.



Об этом сообщил BNS председатель сейма Викторас Пранцкетис.



"Собираются люди, которые входят в группу риска перед лицом вируса, поэтому мы отозвали в соответствии с рекомендацией", – сказал он.



Согласно решению правления, до 30 апреля отзываются все мероприятия, предусмотренные в помещениях сейма, также и мероприятия самого сейма, включая празднование 30-летия восстановления независимости Литвы.



"Внутри (в помещениях – BNS) не будет мероприятий, посвященных 11-ому марта, будет подъем флагов на площади и 10 марта будет краткое сообщение в зале пленарных заседаний, поскольку мероприятия – это не заседания сейма", – сказал он. После получения рекомендации министра здравоохранения Литвы правление сейма в пятницу отозвало в связи с угрозой коронавируса все мероприятия в здании парламента, среди них и празднование тридцатилетия 11-ого марта.Об этом сообщил BNS председатель сейма Викторас Пранцкетис."Собираются люди, которые входят в группу риска перед лицом вируса, поэтому мы отозвали в соответствии с рекомендацией", – сказал он.Согласно решению правления, до 30 апреля отзываются все мероприятия, предусмотренные в помещениях сейма, также и мероприятия самого сейма, включая празднование 30-летия восстановления независимости Литвы."Внутри (в помещениях – BNS) не будет мероприятий, посвященных 11-ому марта, будет подъем флагов на площади и 10 марта будет краткое сообщение в зале пленарных заседаний, поскольку мероприятия – это не заседания сейма", – сказал он. Кроме того, В. Пранцкетис отметил, что будут отозваны и визиты делегаций других стран по этому случаю в Литву.



Глава парламента отметил, что первое заседание весенней сессии парламента состоится, на нем депутаты решат, как работать дальше.



В. Пранцкетис подчеркнул, что это заседание должно состояться, поскольку предусмотрено в Конституции.



Тридцатилетие независимости планируется отметить, когда не будет угрозы коронавируса.



"Возможно, уже в теплое время года, вероятно тогда мероприятия могут совпасть со столетием Учредительного сейма или с Днем государственности. В будущем решим", – сказал BNS глава парламента.



Как говорится в решении сейма, до 30 апреля в сейме не состоятся запланированные конференции, заседания, встречи, не будут планироваться новые мероприятия. До этой даты отзываются все намеченные экскурсии в здание парламента и не планируются новые.



Членам сейма и работникам канцелярии не рекомендуется ездить в командировки.



Кроме того, канцелярию призовут по возможности организовать работу в удаленном режиме.



Сам В. Пранцкетис пока не планирует отзывать намеченную на этой неделе командировку в США. По его словам, он не получил рекомендации от этой страны не выезжать.



Глава сейма подчеркнул, что руководство парламента приняло упомянутые решения с учетом рекомендаций министра здравоохранения, который одновременно является и главой операций в экстремальной ситуации государственного уровня.



Первый случай коронавируса был в Литве установлен в ночь на пятницу у женщины 39 лет, которая на этой неделе вернулась из Италии. Она изолирована в больнице Шяуляй. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии