В руках у террориста 30 заложников в ТЦ на Филиппинах 🔊 Воспроизвести Сотрудники филиппинской полиции. Фото © Rouelle Umali/Xinhua via ZUMA Wire



По предварительным данным, один из захваченных людей получил ранение, сообщает



В филиппинской столице Маниле вооружённый мужчина взял в заложники около 30 посетителей одного из местных торговых центров. Об этом сообщает издание Manila Times со ссылкой на представителя местной полиции.



Around 30 people being held hostage by ‘disgruntled’ former guard in Manila mall shooting https://t.co/n6yErrNFvb pic.twitter.com/p455Cwh4Rb — Mothership.sg (@MothershipSG) March 2, 2020



К зданию прибыли дополнительные отряды полиции и экстренные службы. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия были слышны выстрелы. Но кто именно открывал огонь — преступник или полиция, — неизвестно. По предварительным данным, один из захваченных людей получил ранение, сообщает ЛАЙФ В филиппинской столице Маниле вооружённый мужчина взял в заложники около 30 посетителей одного из местных торговых центров. Об этом сообщает издание Manila Times со ссылкой на представителя местной полиции.К зданию прибыли дополнительные отряды полиции и экстренные службы. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия были слышны выстрелы. Но кто именно открывал огонь — преступник или полиция, — неизвестно. life.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: терроризм, заложники, Филиппины — статья прочитана 204 раза Комментарии