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В руках у террориста 30 заложников в ТЦ на Филиппинах

Сотрудники филиппинской полиции. Фото © Rouelle Umali/Xinhua via ZUMA Wire


По предварительным данным, один из захваченных людей получил ранение, сообщает ЛАЙФ.

В филиппинской столице Маниле вооружённый мужчина взял в заложники около 30 посетителей одного из местных торговых центров. Об этом сообщает издание Manila Times со ссылкой на представителя местной полиции.



К зданию прибыли дополнительные отряды полиции и экстренные службы. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия были слышны выстрелы. Но кто именно открывал огонь — преступник или полиция, — неизвестно.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: терроризм, заложники, Филиппины
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добавлена сегодня, 2 марта, 08:34

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