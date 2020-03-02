Минобороны РФ: Россия не сможет гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией 🔊 Воспроизвести



Группировка российских войск в Сирии не сможет гарантировать безопасность полётов турецкой авиации после закрытия воздушного пространства в небе над Идлибом. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.



— В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии, — цитирует ТАСС и



Напоним, ранее сирийская армия объявила над территорией провинции Идлиб бесполётную зону, предупредив, что все нарушители будут сбиты. Позднее в этом же регионе были сбиты два сирийских самолёта. Пилотам удалось катапультироваться. В Сирии же заявили об уничтожении шести военных беспилотников Турции. Группировка российских войск в Сирии не сможет гарантировать безопасность полётов турецкой авиации после закрытия воздушного пространства в небе над Идлибом. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.— В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии, — цитирует ТАСС и ЛАЙФ слова контр-адмирала.Напоним, ранее сирийская армия объявила над территорией провинции Идлиб бесполётную зону, предупредив, что все нарушители будут сбиты. Позднее в этом же регионе были сбиты два сирийских самолёта. Пилотам удалось катапультироваться. В Сирии же заявили об уничтожении шести военных беспилотников Турции. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, конфликт, ВВС, Турция, Сирия — статья прочитана 208 раз Комментарии