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Минобороны РФ: Россия не сможет гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Группировка российских войск в Сирии не сможет гарантировать безопасность полётов турецкой авиации после закрытия воздушного пространства в небе над Идлибом. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
— В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии, — цитирует ТАСС и ЛАЙФ слова контр-адмирала.
Напоним, ранее сирийская армия объявила над территорией провинции Идлиб бесполётную зону, предупредив, что все нарушители будут сбиты. Позднее в этом же регионе были сбиты два сирийских самолёта. Пилотам удалось катапультироваться. В Сирии же заявили об уничтожении шести военных беспилотников Турции.
life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
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