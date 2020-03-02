10 тысяч мигрантов задержаны Грецией на границе с Турцией 🔊 Воспроизвести Военное обозрение



Около 10 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Грецию, были остановлены на турецкой границе, объявили греческие власти, сообщает



Кроме того, минимум 500 человек за это же время прибыли на лодках на греческие острова Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря беженцев остаются переполненными с 2015 года.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что открывает границу перед сирийскими беженцами, желающими попасть в Европу. Около 10 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Грецию, были остановлены на турецкой границе, объявили греческие власти, сообщает ВВС Кроме того, минимум 500 человек за это же время прибыли на лодках на греческие острова Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря беженцев остаются переполненными с 2015 года.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что открывает границу перед сирийскими беженцами, желающими попасть в Европу.



Турция уже приняла на своей территории порядка 3,7 миллионов беженцев из Сирии, а также Афганистана и некоторых других стран. По условиям соглашения с ЕС от 2016 года, турецкие власти обещали не пускать их дальше в обмен на финансовую помощь в сумме 6 млрд евро.



Еще около 3,5 млн беженцев находятся в граничащей с Турцией сирийской провинции Идлиб, контролируемой силами, оппозиционными Башару Асаду.



С декабря прошлого года сирийские правительственные войска при поддержке Ирана и России развернули наступление на Идлиб, постепенно занимая один населенный пункт за другим. Если провинция перейдет под их контроль, число беженцев в Турции может удвоиться.



Решение Эрдогана последовало за гибелью 33 турецких военных в Идлибе от авиаудара, предположительно нанесенного сирийскими ВВС.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созывает во второй половине дня в воскресенье заседание совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе.



Европейское агентство по охране границ Frontex объявило состояние тревоги на греческо-турецкой и болгарско-турецкой границах.



Что происходит в Греции?



По данным греческой полиции, часть скопившихся на турецкой стороне людей бросают в стражей порядка камни и металлические прутья.



Примерно 300 беженцев на семи лодках достигли острова Лесбос, 150 на четырех лодках - острова Самос, и 70-80 человек на двух лодках - острова Хиос, сообщил представитель полиции агентству Рейтер.



Группы людей были замечены перебирающимися вброд через пограничную речку в районе греческого города Кастанис.



Часть беженцев блокирована в приграничной буферной зоне в греческой провинции Эврос.



"Они [власти Турции] не только не останавливают, а даже содействуют им", - заявил греческому телевидению заместитель министра обороны страны Алкивиадис Стефанис.



Евросоюз пообещал Афинам и Софии помощь в защите общей границы единой Европы. На 5 марта в хорватской столице Загребе запланирована встреча министров иностранных дел государств ЕС, созываемая по просьбе Греции.







Греция заморозила предоставление убежища для лиц незаконно въехавших в страну



В течение месяца, начиная с воскресенья, Греция не будет принимать никаких заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, незаконно въезжающих в страну, и, по возможности, немедленно вернет их в страну, из которой они прибыли, сообщил в воскресенье официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.



Заявление было сделано по завершении заседания кабинета министров по национальной безопасности.



По словам Петсаса, Греция также попросит Европейское агентство пограничной и береговой охраны, также известное как Frontex, предпринять все усилия для защиты границ Греции, которые также являются границами ЕС.



Вышеуказанные решения будут доведены до сведения Совета по иностранным делам ЕС, чтобы Греция могла воспользоваться временными мерами в случае чрезвычайной ситуации.



Петсас заявли, что Турция нарушает свои обязательства по соглашению ЕС-Турция 2016 года и сама становится торговцем людьми, вместо того, чтобы решать вопросы с ним самостоятельно. Он назвал движение мигрантов «внезапным, массовым, организованным и скоординированным давлением со стороны Турции на сухопутных и морских границах».



Чарльз Мишель, президент Европейского совета, написал в Твиттере: «Поддерживать усилия Греции по защите европейских границ. Внимательно следим за ситуацией на месте. Во вторник я буду посещать греко-турецкую границу с @PrimeministerGR Mitsotakis».



Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020 "Что мы вчера сделали? Мы открыли границы (...) Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", - сказал он.Турция уже приняла на своей территории порядка 3,7 миллионов беженцев из Сирии, а также Афганистана и некоторых других стран. По условиям соглашения с ЕС от 2016 года, турецкие власти обещали не пускать их дальше в обмен на финансовую помощь в сумме 6 млрд евро.Еще около 3,5 млн беженцев находятся в граничащей с Турцией сирийской провинции Идлиб, контролируемой силами, оппозиционными Башару Асаду.С декабря прошлого года сирийские правительственные войска при поддержке Ирана и России развернули наступление на Идлиб, постепенно занимая один населенный пункт за другим. Если провинция перейдет под их контроль, число беженцев в Турции может удвоиться.Решение Эрдогана последовало за гибелью 33 турецких военных в Идлибе от авиаудара, предположительно нанесенного сирийскими ВВС.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созывает во второй половине дня в воскресенье заседание совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе.Европейское агентство по охране границ Frontex объявило состояние тревоги на греческо-турецкой и болгарско-турецкой границах.По данным греческой полиции, часть скопившихся на турецкой стороне людей бросают в стражей порядка камни и металлические прутья.Примерно 300 беженцев на семи лодках достигли острова Лесбос, 150 на четырех лодках - острова Самос, и 70-80 человек на двух лодках - острова Хиос, сообщил представитель полиции агентству Рейтер.Группы людей были замечены перебирающимися вброд через пограничную речку в районе греческого города Кастанис.Часть беженцев блокирована в приграничной буферной зоне в греческой провинции Эврос."Они [власти Турции] не только не останавливают, а даже содействуют им", - заявил греческому телевидению заместитель министра обороны страны Алкивиадис Стефанис.Евросоюз пообещал Афинам и Софии помощь в защите общей границы единой Европы. На 5 марта в хорватской столице Загребе запланирована встреча министров иностранных дел государств ЕС, созываемая по просьбе Греции.Греция заморозила предоставление убежища для лиц незаконно въехавших в странуВ течение месяца, начиная с воскресенья, Греция не будет принимать никаких заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, незаконно въезжающих в страну, и, по возможности, немедленно вернет их в страну, из которой они прибыли, сообщил в воскресенье официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.Заявление было сделано по завершении заседания кабинета министров по национальной безопасности.По словам Петсаса, Греция также попросит Европейское агентство пограничной и береговой охраны, также известное как Frontex, предпринять все усилия для защиты границ Греции, которые также являются границами ЕС.Вышеуказанные решения будут доведены до сведения Совета по иностранным делам ЕС, чтобы Греция могла воспользоваться временными мерами в случае чрезвычайной ситуации.Петсас заявли, что Турция нарушает свои обязательства по соглашению ЕС-Турция 2016 года и сама становится торговцем людьми, вместо того, чтобы решать вопросы с ним самостоятельно. Он назвал движение мигрантов «внезапным, массовым, организованным и скоординированным давлением со стороны Турции на сухопутных и морских границах».Чарльз Мишель, президент Европейского совета, написал в Твиттере: «Поддерживать усилия Греции по защите европейских границ. Внимательно следим за ситуацией на месте. Во вторник я буду посещать греко-турецкую границу с @PrimeministerGR Mitsotakis». bbc.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: беженцы, война, Греция, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 114 раз Комментарии