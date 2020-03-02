Литовский аналитик назвал смертность от коронавируса каплей в море 🔊 Воспроизвести



По его мнению, от обычного сезонного гриппа в мире ежегодно умирает гораздо больше людей, как и от других инфекционных заболеваний, сообщает



Аналитик призвал не паниковать и напомнил, что в мире есть гораздо больше опасностей, чем заболеть коронавирусом. По словам Маурицаса, от обычного гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей.



"Обычный грипп каждый год отправляет на тот свет около 300-600 тысяч жителей, то есть в сто раз больше чем на данный момент существует жертв коронавируса. В общей сложности от инфекционных заболеваний каждый год погибает восемь миллионов жителей планеты, а еще пять миллионов приговаривают себя сами (или приговаривают друг друга). В этом контексте три тысячи жертв коронавируса – это капля в море, но заголовки на первых полосах новостных порталов делают свое..." – написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, от обычного сезонного гриппа в мире ежегодно умирает гораздо больше людей, как и от других инфекционных заболеваний, сообщает Sputnik Литва . Литовский аналитик, экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что количество смертей от коронавируса около трех тысяч человек – это "капля в море".Аналитик призвал не паниковать и напомнил, что в мире есть гораздо больше опасностей, чем заболеть коронавирусом. По словам Маурицаса, от обычного гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей."Обычный грипп каждый год отправляет на тот свет около 300-600 тысяч жителей, то есть в сто раз больше чем на данный момент существует жертв коронавируса. В общей сложности от инфекционных заболеваний каждый год погибает восемь миллионов жителей планеты, а еще пять миллионов приговаривают себя сами (или приговаривают друг друга). В этом контексте три тысячи жертв коронавируса – это капля в море, но заголовки на первых полосах новостных порталов делают свое..." – написал он на своей странице в Facebook. Маурицас добавил, что люди чаще погибают в автокатастрофах, но это же не повод не ездить на машине.



В пятницу в Литве объявили о первом заболевшем. Женщина вернулась из Вероны 24 февраля, а через некоторое время почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Состояние пациентки оценивается как нормальное.



Литовские власти готовятся к возможной вспышке коронавируса. Инфекционные отделения в пяти лечебных учреждениях готовы принять 782 человека.



Жители республики также обеспокоены риском распространения вируса. Торговые сети сообщают, что подскочили продажи товаров первой необходимости и с большим сроком годности.



В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. В дальнейшем выяснилось, что ее возбудителем стал новый коронавирус, которому было присвоено официальное название COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек. Среди европейских стран самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Италии. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, погибшие, пандемия — статья прочитана 80 раз Комментарии