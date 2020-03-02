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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию



Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике. Об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), сообщает РИА Новости.

По словам Крамп-Карренбауэр, ЕС и США должны "сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии".

Она назвала гуманитарную ситуацию в Сирии ужасной, отметив, что это влияет на всех.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 военнослужащих турецкой армии. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В российском Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, война, санкции, Европа, Турция, Сирия
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добавлена сегодня, 2 марта, 09:00

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