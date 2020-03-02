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Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем

фото Обзор


Инцидент произошел в Каунасском районе вечером. Выяснилось, что в крови мужчины было почти два промилле алкоголя. Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем легкового автомобиля, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.

Инцидент произошел в четверг около 22:40 по местному времени в деревне Мастайчю Каунасского района.

Полиция остановила автомобиль Opel Meriva, за рулем которого находился сотрудник тюремного департамента 1976 года рождения.

Как показала проверка, в крови мужчины оказалось 1,96 промилле алкоголя.

Ведется расследование.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: ДТП, пьянка
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 марта, 08:30

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