Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем 🔊 Воспроизвести фото Обзор



Инцидент произошел в Каунасском районе вечером. Выяснилось, что в крови мужчины было почти два промилле алкоголя. Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем легкового автомобиля, сообщает



Инцидент произошел в четверг около 22:40 по местному времени в деревне Мастайчю Каунасского района.



Полиция остановила автомобиль Opel Meriva, за рулем которого находился сотрудник тюремного департамента 1976 года рождения.



Как показала проверка, в крови мужчины оказалось 1,96 промилле алкоголя.



Ведется расследование. Инцидент произошел в Каунасском районе вечером. Выяснилось, что в крови мужчины было почти два промилле алкоголя. Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем легкового автомобиля, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.Инцидент произошел в четверг около 22:40 по местному времени в деревне Мастайчю Каунасского района.Полиция остановила автомобиль Opel Meriva, за рулем которого находился сотрудник тюремного департамента 1976 года рождения.Как показала проверка, в крови мужчины оказалось 1,96 промилле алкоголя.Ведется расследование. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: ДТП, пьянка География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии