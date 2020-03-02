|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем
Инцидент произошел в Каунасском районе вечером. Выяснилось, что в крови мужчины было почти два промилле алкоголя. Сотрудника Департамента тюрем Литвы поймали пьяным за рулем легкового автомобиля, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.
Инцидент произошел в четверг около 22:40 по местному времени в деревне Мастайчю Каунасского района.
Полиция остановила автомобиль Opel Meriva, за рулем которого находился сотрудник тюремного департамента 1976 года рождения.
Как показала проверка, в крови мужчины оказалось 1,96 промилле алкоголя.
Ведется расследование.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|