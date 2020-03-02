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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Борис Джонсон и его возлюбленная объявили о помолвке и скором пополнении в семье
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс объявили о своей помолвке, а также о том, что ждут ребёнка, передает ЛАЙФ.
— Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребёнка, — говорится в заявлении представителя пары.
Для 31-летней Саймондс это первая беременность, а Джонсон в очередной раз станет отцом. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть ещё один внебрачный ребёнок. Однако сам 54-летний премьер-министр уходит от ответа о количестве детей.
life.ru
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