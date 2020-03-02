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Борис Джонсон и его возлюбленная объявили о помолвке и скором пополнении в семье

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Британский премьер-министр Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс объявили о своей помолвке, а также о том, что ждут ребёнка, передает ЛАЙФ.

— Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребёнка, — говорится в заявлении представителя пары.

Для 31-летней Саймондс это первая беременность, а Джонсон в очередной раз станет отцом. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть ещё один внебрачный ребёнок. Однако сам 54-летний премьер-министр уходит от ответа о количестве детей.
life.ru
Категории: политика, общество, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: дети, семья, Британия, Джонсон
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добавлена вчера, 1 марта, 19:09

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