Сирия сообщила об уничтожении Турцией двух военных самолетов 🔊 Воспроизвести



Турецкие ВВС сбили два сирийских военных самолета, пилотам удалось катапультироваться, сообщает



Сирийские государственные СМИ сообщили об уничтожении Турцией двух военных самолетов. В воскресенье, 1 марта, самолеты сирийских правительственных войск были сбиты в провинции Идлиб на северо-западе страны, пилоты сумели катапультироваться и благополучно приземлились, сообщило агентство САНА. Турецкие ВВС сбили два сирийских военных самолета, пилотам удалось катапультироваться, сообщает DW сирийские государственные СМИ.Сирийские государственные СМИ сообщили об уничтожении Турцией двух военных самолетов. В воскресенье, 1 марта, самолеты сирийских правительственных войск были сбиты в провинции Идлиб на северо-западе страны, пилоты сумели катапультироваться и благополучно приземлились, сообщило агентство САНА. Ранее в соцсетях и СМИ курсировала неподтвержденная информация об уничтожении в Идлибе некоего самолета. В частности, сирийские государственные СМИ сообщили о сбитом турецком беспилотнике в районе города Саракиб в провинции Идлиб и одновременно опровергли данные об уничтожении правительственного самолета Сирии, которые ранее опубликовало турецкое агентство Anadolu.



Тем временем представители сирийской оппозиции в соцсетях сообщили о том, что был сбит военный самолет, принадлежащий либо войскам Асада, либо ВКС России. В Москве опровергли информацию о том, что на северо-западе Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ.



Анкара сообщила о начале военной операции в Сирии



В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об успешном начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада. Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил он турецкому агентству Анадолу. Вместе с тем Акар подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске. "Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.



Между тем сирийское агентство САНА сообщило о закрытии воздушного пространства над северо-западом Сирии, в особенности над провинцией Идлиб, для авиасообщения и беспилотников. "Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - указывает агентство.



Конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 получили ранения. Позже погиб еще один турецкий военный. Власти Турции возложили ответственность за авианалет на Дамаск. Анкара также подчеркивает, что активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Асада оказывает Россия. Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. dw.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 93 раза Комментарии