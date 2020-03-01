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В Ватикане назвали полным фейком новость о коронавирусе у помощников Папы Римского

Папа Римский Франциск © EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI


Новость о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского Франциска и карантине в папском городе-государстве в службе печати Святого престола назвали "полным фейком". Соответствующий комментарий корреспондент ТАСС получил в субботу после появления информации на портале MCM News.

"Очень большой фейк", - ответили на соответствующий вопрос в службе печати. Указанный сайт написал, в частности, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. К подобным спекуляциям, от которых Ватикан просит воздерживаться журналистов, подтолкнуло то, что 83-летнему Франциску нездоровится в последние дни. В частности, в четверг он отменил участие в мессе с представителями римской курии. В пятницу сообщалось об отмене запланированных аудиенций, однако Папа продолжал рабочие встречи в своей резиденции в гостинице на территории Ватикана "Дом Святой Марфы". Как указали в службе печати, в субботу Франциск провел несколько частных аудиенций, однако пока он избегает больших групповых встреч.
В воскресенье понтифик выступает с традиционной проповедью на площади Святого Петра.

Число инфицированных коронавирусом в Италии, где выявлена локальная вспышка вызываемого им заболевания, превысило тысячу человек, 29 умерли.
ТАСС
Категории: чп и криминал, здоровье, общество
Ключевые слова: Китай, Ватикан, вирус, папа, пандемия
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добавлена сегодня, 1 марта, 18:00

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