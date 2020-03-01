Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом 🔊 Воспроизвести Люксембург с 29 февраля стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей. Как сообщает агентство AFP, эта "важная социальная мера" затронет почти 40% домохозяйств. Стоимость проекта - 41 млн евро в год. Возместить затраты на транспорт планируется за счет налогов.



С 29 февраля отменяется плата за проезд на всех видах транспорта. Этот день отметят концертами на четырех вокзалах герцогства, а также другими культурными мероприятиями.



Это решение власти Люксембурга приняли по причине острейшей проблемы пробок на дорогах. В столице Люксембурга проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства - 614 тыс. жителей. Но каждый день на работу в Люксембург приезжают сотни тысяч человек из Бельгии, Германии и Франции. Это и становится причиной утренних пробок на дорогах. С 29 февраля отменяется плата за проезд на всех видах транспорта. Этот день отметят концертами на четырех вокзалах герцогства, а также другими культурными мероприятиями.Это решение власти Люксембурга приняли по причине острейшей проблемы пробок на дорогах. В столице Люксембурга проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства - 614 тыс. жителей. Но каждый день на работу в Люксембург приезжают сотни тысяч человек из Бельгии, Германии и Франции. Это и становится причиной утренних пробок на дорогах.



Люксембург отныне является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В Таллине оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году только для местных жителей. Французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.



Источник: belta.by До сегодняшнего дня в Люксембурге был бесплатный проезд для детей и студентов.Люксембург отныне является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В Таллине оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году только для местных жителей. Французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году. Категории: в Европе Ключевые слова: транспорт, общественный, бесплатный, Люксембург — статья прочитана 149 раз Комментарии