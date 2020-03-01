Латвии досталось меньше всего дотаций на «зелёную энергетику» в Прибалтике

ИА REGNUM со ссылкой на портал LSM.
Это самая маленькая сумма в Прибалтике. Литва надеется получить на аналогичные нужды 96,7 млн евро, Эстония - 125,2.
В целом, на торф приходится 14,5% парниковых выбросов всей Латвии. Наиболее остро проблема перехода на так называемую «зелёную энергию» стоит в таких регионах Латвии, как Видземе и Латгалии, где это топливо используется больше.
В Латгалии, самом неблагополучном и бедном регионе Латвии, любое повышение издержек болезненно сказывается на населении и производстве, стимулируя и так высокую эмиграцию.
Как будет распределена дотация ЕС конкретно внутри каждой страны, станет известно в марте, когда соответствующий план будет представлен правительству.