Латвии досталось меньше всего дотаций на «зелёную энергетику» в Прибалтике 🔊 Воспроизвести Латвии выделено 67,8 млн евро от Евросоюза на постепенный отказ от отопления торфом и на переход к более чистой для окружающей среды энергии, пишет ИА REGNUM со ссылкой на портал LSM.



Это самая маленькая сумма в Прибалтике. Литва надеется получить на аналогичные нужды 96,7 млн евро, Эстония - 125,2.



В целом, на торф приходится 14,5% парниковых выбросов всей Латвии. Наиболее остро проблема перехода на так называемую «зелёную энергию» стоит в таких регионах Латвии, как Видземе и Латгалии, где это топливо используется больше.



В Латгалии, самом неблагополучном и бедном регионе Латвии, любое повышение издержек болезненно сказывается на населении и производстве, стимулируя и так высокую эмиграцию.



Как будет распределена дотация ЕС конкретно внутри каждой страны, станет известно в марте, когда соответствующий план будет представлен правительству. Это самая маленькая сумма в Прибалтике. Литва надеется получить на аналогичные нужды 96,7 млн евро, Эстония - 125,2.В целом, на торф приходится 14,5% парниковых выбросов всей Латвии. Наиболее остро проблема перехода на так называемую «зелёную энергию» стоит в таких регионах Латвии, как Видземе и Латгалии, где это топливо используется больше.В Латгалии, самом неблагополучном и бедном регионе Латвии, любое повышение издержек болезненно сказывается на населении и производстве, стимулируя и так высокую эмиграцию.Как будет распределена дотация ЕС конкретно внутри каждой страны, станет известно в марте, когда соответствующий план будет представлен правительству. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «зелёная энергетика» — статья прочитана 177 раз Комментарии