Экс-тренер БАТЭ Алексей Бага выиграл Суперкубок Литвы с «Жальгирисом» 🔊 Воспроизвести







Бывший тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага, который этой зимой возглавил «Жальгирис», завоевал первый трофей с новой командой — Суперкубок Литвы.



Подопечные белорусского специалиста в матче за титул минимально обыграли чемпиона страны «Судуву» — 1:0. Единственный гол во встрече на 89-й минуте забил хавбек Мантас Куклис, сообщает



"Жальгирис" в седбмой раз завоевал Суперкубок Литвы.



Бага стал шестым белорусским тренером, которому удалось выиграть Суперкубок за границей, пишет «Прессбол». Ранее подобное удавалось Леониду Кучуку, который трижды завоевывал Суперкубок Молдовы с «Шерифом» (2004, 2005, 2007), дважды — Александру Хацкевичу с киевским «Динамо» (2018, 2019), а также по одному разу Виталию Рашкевичу («Шериф», Молдова, 2013), Олегу Кубареву («Зимбру», Молдова, 2014) и Виктору Гончаренко (ЦСКА, Россия, 2018).



Фото: facebook.com/fkzalgiris



Подопечные белорусского специалиста в матче за титул минимально обыграли чемпиона страны «Судуву» — 1:0. Единственный гол во встрече на 89-й минуте забил хавбек Мантас Куклис, сообщает sb.by. "Жальгирис" в седбмой раз завоевал Суперкубок Литвы.Бага стал шестым белорусским тренером, которому удалось выиграть Суперкубок за границей, пишет «Прессбол». Ранее подобное удавалось Леониду Кучуку, который трижды завоевывал Суперкубок Молдовы с «Шерифом» (2004, 2005, 2007), дважды — Александру Хацкевичу с киевским «Динамо» (2018, 2019), а также по одному разу Виталию Рашкевичу («Шериф», Молдова, 2013), Олегу Кубареву («Зимбру», Молдова, 2014) и Виктору Гончаренко (ЦСКА, Россия, 2018). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: «Жальгирис», БАТЭ, Алексей Бага, Суперкубок Литвы — статья прочитана 166 раз Комментарии