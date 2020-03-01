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Экс-тренер БАТЭ Алексей Бага выиграл Суперкубок Литвы с «Жальгирисом»
Бывший тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага, который этой зимой возглавил «Жальгирис», завоевал первый трофей с новой командой — Суперкубок Литвы.
Подопечные белорусского специалиста в матче за титул минимально обыграли чемпиона страны «Судуву» — 1:0. Единственный гол во встрече на 89-й минуте забил хавбек Мантас Куклис, сообщает sb.by.
"Жальгирис" в седбмой раз завоевал Суперкубок Литвы.
Бага стал шестым белорусским тренером, которому удалось выиграть Суперкубок за границей, пишет «Прессбол». Ранее подобное удавалось Леониду Кучуку, который трижды завоевывал Суперкубок Молдовы с «Шерифом» (2004, 2005, 2007), дважды — Александру Хацкевичу с киевским «Динамо» (2018, 2019), а также по одному разу Виталию Рашкевичу («Шериф», Молдова, 2013), Олегу Кубареву («Зимбру», Молдова, 2014) и Виктору Гончаренко (ЦСКА, Россия, 2018).
Фото: facebook.com/fkzalgiris
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: «Жальгирис», БАТЭ, Алексей Бага, Суперкубок Литвы
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