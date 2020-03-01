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Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе



Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас, сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что в 22:00 по местному времени 28 февраля (7:00 мск 29 февраля) прототип Starship SN1 разорвался на части.

При этом, как отмечается в видео, выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на десять-двадцать метров и упали.

В ноябре другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность, также проводившихся в Бока-Чика.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Кроме того, он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: катастрофа, ракета, Илон Маск, испытание
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добавлена вчера, 29 февраля, 20:48

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