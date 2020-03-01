Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе 🔊 Воспроизвести



Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас, сообщает



На видео, опубликованном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что в 22:00 по местному времени 28 февраля (7:00 мск 29 февраля) прототип Starship SN1 разорвался на части.



RIP Starship SN1 @SpacePadreIsle https://t.co/q7uE0inhf8

and @LabPadre clips:https://t.co/ZVovRMHcw2 pic.twitter.com/lASfiOTJNs — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 29, 2020 Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас, сообщает РИА Новости На видео, опубликованном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что в 22:00 по местному времени 28 февраля (7:00 мск 29 февраля) прототип Starship SN1 разорвался на части. При этом, как отмечается в видео, выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на десять-двадцать метров и упали.



В ноябре другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность, также проводившихся в Бока-Чика.



Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Кроме того, он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: катастрофа, ракета, Илон Маск, испытание — статья прочитана 196 раз Комментарии