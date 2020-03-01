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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ: Папа Римский заболел коронавирусом
Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом, сообщает МСМ News и МК со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Отмечается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.
Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. Папа Римский и двое его инфицированных помощников размещены в отеле в Ватикане, где им оказывается квалифицированная медпомощь.
Некоторые пользователи Twitter выразили сомнение насчет подлинности сообщения о болезни Папы. Это фейк - утверждают некоторые.
На последней встрече с паствой Папа говорил о коронавирусе. «Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», - подчеркнул понтифик.
В Италии с каждым днем увеличивается число инфицированных коронавирусом. По последним данным, их число перевалило за тысячу.
mk.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
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