Диетолог посоветовала не совмещать сладкие блины и алкоголь 🔊 Воспроизвести Global Look Press / Anatoly Prososov / Russian Look



Диетолог Елена Соломатина в праздник посоветовала россиянам не употреблять спиртное вместе со сладкими блинами. Две российские традиции, которыми встречают Масленицу, могут оказаться опасными для здоровья, пишет Диетолог Елена Соломатина в праздник посоветовала россиянам не употреблять спиртное вместе со сладкими блинами. Две российские традиции, которыми встречают Масленицу, могут оказаться опасными для здоровья, пишет «Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть не сладкими», – цитирует диетолога Радио Sputnik.



Другим способом избежать двойной нагрузки на организм является совет не закусывать алкоголь, а запивать съеденное. То есть сначала есть, а потом запивать, потом есть и только после этого опять пить, объясняет Соломатина.



Напомним, ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как не переесть блинов в Масленицу. По ее словам, традиционное русское блюдо лучше употреблять утром вместо углеводов. Лучше, если добавить к ним белковые продукты в качестве начинки: творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу, пишет «Газета.ru». riafan.ru Категории: общество, культура, здоровье Ключевые слова: алкоголь, блины, Масленница — статья прочитана 187 раз Комментарии