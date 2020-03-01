Главная >> Новости >> общество, культура, здоровье >> Диетолог посоветовала не совмещать сладкие блины и алкоголь

Диетолог посоветовала не совмещать сладкие блины и алкоголь

Global Look Press / Anatoly Prososov / Russian Look


Диетолог Елена Соломатина в праздник посоветовала россиянам не употреблять спиртное вместе со сладкими блинами. Две российские традиции, которыми встречают Масленицу, могут оказаться опасными для здоровья, пишет
«Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть не сладкими», – цитирует диетолога Радио Sputnik.

Другим способом избежать двойной нагрузки на организм является совет не закусывать алкоголь, а запивать съеденное. То есть сначала есть, а потом запивать, потом есть и только после этого опять пить, объясняет Соломатина.

Напомним, ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как не переесть блинов в Масленицу. По ее словам, традиционное русское блюдо лучше употреблять утром вместо углеводов. Лучше, если добавить к ним белковые продукты в качестве начинки: творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу, пишет «Газета.ru».
riafan.ru
Категории: общество, культура, здоровье
Ключевые слова: алкоголь, блины, Масленница
статья прочитана 187 раз
добавлена вчера, 29 февраля, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка