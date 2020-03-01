Даже погода в Клайпеде разгулялась, провожая зиму 🔊 Воспроизвести







По красивой русской традиции 29 февраля Клайпеда шумно провожала зиму, весело встречая весну.



Традиционные для Масленицы угощения – горячие блины со сметаной и сгущёнкой, пироги, чай-кофе на улице, на холодной приморской погоде радовали и детвору, и взрослых.



Веселья и радости добавляли заводные мелодии, яркие костюмы артистов и ярмарка народных умельцев, развернувшаяся у сцены.



Приятно, что много клайпедских коллективов приняли участие в программе праздника. Танцевальные коллективы при Центре национальных культур показали зажигательные номера артистов в нескольких возрастах. Пели о морозе, весне и светлых ожиданиях два детских ансамбля Клайпеды – «Лель» и «Веросок», самые юные участники концерта.



Даже солнышко выглянуло посмотреть на развернувшееся в Парке скульптур веселье. Традиционные для Масленицы угощения – горячие блины со сметаной и сгущёнкой, пироги, чай-кофе на улице, на холодной приморской погоде радовали и детвору, и взрослых.Веселья и радости добавляли заводные мелодии, яркие костюмы артистов и ярмарка народных умельцев, развернувшаяся у сцены.Приятно, что много клайпедских коллективов приняли участие в программе праздника. Танцевальные коллективы при Центре национальных культур показали зажигательные номера артистов в нескольких возрастах. Пели о морозе, весне и светлых ожиданиях два детских ансамбля Клайпеды – «Лель» и «Веросок», самые юные участники концерта.Даже солнышко выглянуло посмотреть на развернувшееся в Парке скульптур веселье.



Фото Ирины Беляевой, "Обзор"



Приехали и коллективы из Калининграда. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: масленица География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 250 раз Комментарии