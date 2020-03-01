Даже погода в Клайпеде разгулялась, провожая зиму

По красивой русской традиции 29 февраля Клайпеда шумно провожала зиму, весело встречая весну.
Традиционные для Масленицы угощения – горячие блины со сметаной и сгущёнкой, пироги, чай-кофе на улице, на холодной приморской погоде радовали и детвору, и взрослых.
Веселья и радости добавляли заводные мелодии, яркие костюмы артистов и ярмарка народных умельцев, развернувшаяся у сцены.
Приятно, что много клайпедских коллективов приняли участие в программе праздника. Танцевальные коллективы при Центре национальных культур показали зажигательные номера артистов в нескольких возрастах. Пели о морозе, весне и светлых ожиданиях два детских ансамбля Клайпеды – «Лель» и «Веросок», самые юные участники концерта.
Даже солнышко выглянуло посмотреть на развернувшееся в Парке скульптур веселье.
Инф. «Обзора»
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