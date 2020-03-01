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Даже погода в Клайпеде разгулялась, провожая зиму





По красивой русской традиции 29 февраля Клайпеда шумно провожала зиму, весело встречая весну.

Традиционные для Масленицы угощения – горячие блины со сметаной и сгущёнкой, пироги, чай-кофе на улице, на холодной приморской погоде радовали и детвору, и взрослых.

Веселья и радости добавляли заводные мелодии, яркие костюмы артистов и ярмарка народных умельцев, развернувшаяся у сцены.

Приятно, что много клайпедских коллективов приняли участие в программе праздника. Танцевальные коллективы при Центре национальных культур показали зажигательные номера артистов в нескольких возрастах. Пели о морозе, весне и светлых ожиданиях два детских ансамбля Клайпеды – «Лель» и «Веросок», самые юные участники концерта.

Даже солнышко выглянуло посмотреть на развернувшееся в Парке скульптур веселье.
Приехали и коллективы из Калининграда.

Фото Ирины Беляевой, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: масленица
География: Литва, Клайпеда
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добавлена вчера, 29 февраля, 17:47

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