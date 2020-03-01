Хозяин поменялся: Украина возбудила уголовное дело против Джо Байдена 🔊 Воспроизвести Джозеф Байден. Иллюстрация: Super-orujie.ru



Похоже, на Украине вознамерились призвать к ответу того, кто еще недавно фактически являлся полноценным правителем этой страны, сообщает Похоже, на Украине вознамерились призвать к ответу того, кто еще недавно фактически являлся полноценным правителем этой страны, сообщает EADAily . Речь о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене. Напомним, во время визитов в Киев американский политик вел себя крайне вызывающе, с трибуны Верховной рады читал украинским депутатам нравоучения о необходимости борьбы с коррупцией, которые те слушали с открытыми ртами, а однажды публично похвастался, что фактически путем шантажа добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Но тогда в Киеве ничего зазорного в этом не увидели. И вот, как сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований Украины (ГБР), данное ведомство открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Очевидно, такая прыть и смелость украинских следователей связана не с желанием отстоять суверенитет и честь Украины, а с новым политическим заказом уже от нового хозяина — Дональда Трампа, соперником которого на выборах в США может стать Байден.



«Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать», — цитирует издание свой источник в ГБР. По его словам, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля.



«Дело открыто по факту вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса. При этом, в фабуле дела не указана фамилия Байдена, только то, что это гражданин США», — указывает источник, напоминая, что ранее полиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена, а в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала ему в восстановлении в должности генпрокурора.



Как уже сообщало EADaily, «Украингейт», который был раздут в США усилиями демократов, пытавшихся «свалить» президента Дональда Трампа, объявив ему импичмент, начинает медленно, но верно разворачиваться в обратную сторону, грозя раздавить самих инициаторов этого скандала. Адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил Госдеп и посольство США в Киеве в блокировании виз свидетелям по делу Байдена и вмешательству в американские выборы. В частности, в Америку не пустили бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, которого Джулиани называет «звездным свидетелем».



Напомним также, что Байден и его сын Хантер Байден замешаны в коррупционном скандале на Украине. Еще в декабре 2015 года газета The New York Times писала, что доверие к антикоррупционной риторике вице-президента США серьезно подорвано из-за связей его сына Хантера Байдена с одной из крупнейших украинских газовых компаний Burisma Holdings и ее владельцем Николаем Злочевским — бывшим министром экологии при президенте Викторе Януковиче. eadaily.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, расследование, Джо Байден География: Украина — статья прочитана 232 раза Комментарии