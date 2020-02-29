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Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?

Академик РАМН Павел Воробьев


Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». Как заявил специалист в интервью газете «Аргументы и факты», эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна, а зачем и кому — станет ясно позже, передает EADAily.

В качестве доказательства своих слов Воробьев обратил внимание на ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере, поставленном на карантин возле Йокогамы.
«Там оказался заболевший (отчего и ввели карантин и запретили судну заходить в порт), от него заразилось довольно много людей. Как теперь уже говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были ещё заболевания. Все остальные заболели слегка. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди „сгорели“ бы за это время. Вот вам конкретный пример, опровергающий все разговоры про пандемию, эпидемию и т. д.», — сказал он.

По словам Павла Воробьева, лечить заразившихся этим вирусом нечем.

«Специфиче­ских препаратов нет. Как нет их при любом другом остром респираторном синдроме, включая грипп. Делаются попытки использовать против коронавируса препараты, которые применяют у больных с ВИЧ-инфекцией. Но эти попытки носят характер плохих экспериментов. Недавно проскочила новость, что китайцы стали переливать заразившимся плазму от переболевших, предполагая, что в ней могут быть какие-то антитела. Но до конца непонятно, насколько это эффективно», — отметил он.

Кроме того, как подчеркнул медик, Китай так и не предоставил штамм вируса.

«Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы нам так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная?» — задался он вопросом, выразив недоумение «запредельно жесткими» мерами по карантину и изоляции зараженных.

«Люди заперты в своих квартирах, могут выходить в магазин раз в 3 дня в магазин за продуктами. Всё остальное, включая транспорт, не работает. Нельзя перемещаться из квартала в квартал. За каждым перемещением идёт контроль с помощью смартфона. Добровольцы работают в спецкостюмах, которые регулярно дезинфицируются. При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке. Это рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус. В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем — пока остаётся непонятным», — сказал Павел Воробьёв.

«Экономисты говорят по-разному. Одни уверяют, что история с вирусом была затеяна для борьбы с кризисом, другие — для разжигания кризиса и т. д. Но совпадение сразу большого числа крупных экономических и политических событий (как вне Китая, так и внутри страны) не очень похоже на случайность. Возможно, это передел рынков. В своё время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или „бешенстве коров“, вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти всё поголовье животных. В России была похожая ситуация с африкан­ской чумой свиней. Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем», — отметил профессор, добавив, что правда постепенно всплывает.

«Через несколько лет мы будем примерно знать, что произошло».

«…Впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий, другие или все — распиливанием денег. К людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче», — резюмировал он.
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eadaily.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия
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добавлена сегодня, 29 февраля, 13:40

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