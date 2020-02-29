Загрузка... Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная? 🔊 Воспроизвести Академик РАМН Павел Воробьев



Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». Как заявил специалист в интервью газете «Аргументы и факты», эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна, а зачем и кому — станет ясно позже, передает



В качестве доказательства своих слов Воробьев обратил внимание на ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере, поставленном на карантин возле Йокогамы. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». Как заявил специалист в интервью газете «Аргументы и факты», эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна, а зачем и кому — станет ясно позже, передает EADAily В качестве доказательства своих слов Воробьев обратил внимание на ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере, поставленном на карантин возле Йокогамы. «Там оказался заболевший (отчего и ввели карантин и запретили судну заходить в порт), от него заразилось довольно много людей. Как теперь уже говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были ещё заболевания. Все остальные заболели слегка. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди „сгорели“ бы за это время. Вот вам конкретный пример, опровергающий все разговоры про пандемию, эпидемию и т. д.», — сказал он.



По словам Павла Воробьева, лечить заразившихся этим вирусом нечем.



«Специфиче­ских препаратов нет. Как нет их при любом другом остром респираторном синдроме, включая грипп. Делаются попытки использовать против коронавируса препараты, которые применяют у больных с ВИЧ-инфекцией. Но эти попытки носят характер плохих экспериментов. Недавно проскочила новость, что китайцы стали переливать заразившимся плазму от переболевших, предполагая, что в ней могут быть какие-то антитела. Но до конца непонятно, насколько это эффективно», — отметил он.



Кроме того, как подчеркнул медик, Китай так и не предоставил штамм вируса.



«Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы нам так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная?» — задался он вопросом, выразив недоумение «запредельно жесткими» мерами по карантину и изоляции зараженных.



«Люди заперты в своих квартирах, могут выходить в магазин раз в 3 дня в магазин за продуктами. Всё остальное, включая транспорт, не работает. Нельзя перемещаться из квартала в квартал. За каждым перемещением идёт контроль с помощью смартфона. Добровольцы работают в спецкостюмах, которые регулярно дезинфицируются. При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке. Это рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус. В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем — пока остаётся непонятным», — сказал Павел Воробьёв.



«Экономисты говорят по-разному. Одни уверяют, что история с вирусом была затеяна для борьбы с кризисом, другие — для разжигания кризиса и т. д. Но совпадение сразу большого числа крупных экономических и политических событий (как вне Китая, так и внутри страны) не очень похоже на случайность. Возможно, это передел рынков. В своё время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или „бешенстве коров“, вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти всё поголовье животных. В России была похожая ситуация с африкан­ской чумой свиней. Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем», — отметил профессор, добавив, что правда постепенно всплывает.



«Через несколько лет мы будем примерно знать, что произошло».



«…Впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий, другие или все — распиливанием денег. К людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче», — резюмировал он. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 285 раз Комментарии