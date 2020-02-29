В Польше стартовали крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2020 🔊 Воспроизвести



Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США стартовали в Польше. Об этом объявил глава Министерства обороны республики Мариуш Блащак, сообщает



«Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender Europe 2020. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу», — написал он в своём Twitter.



Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил обеспокоенность в связи с антироссийскими сценариями военных учений НАТО.



22 февраля в Германию для переброски в Польшу прибыли первые американские военнослужащие.



В МИД России назвали планируемые учения Defender Europe в Восточной Европе «калькой холодной войны» и отметили, что они ведут к ухудшению ситуации в сфере военной безопасности. Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США стартовали в Польше. Об этом объявил глава Министерства обороны республики Мариуш Блащак, сообщает RT «Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender Europe 2020. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу», — написал он в своём Twitter.Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил обеспокоенность в связи с антироссийскими сценариями военных учений НАТО.22 февраля в Германию для переброски в Польшу прибыли первые американские военнослужащие.В МИД России назвали планируемые учения Defender Europe в Восточной Европе «калькой холодной войны» и отметили, что они ведут к ухудшению ситуации в сфере военной безопасности. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, Балтика, учения, базы, Defender Europe 2020 География: Польша — статья прочитана 173 раза Комментарии