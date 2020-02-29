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В Польше стартовали крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2020
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США стартовали в Польше. Об этом объявил глава Министерства обороны республики Мариуш Блащак, сообщает RT.
«Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender Europe 2020. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу», — написал он в своём Twitter.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил обеспокоенность в связи с антироссийскими сценариями военных учений НАТО.
22 февраля в Германию для переброски в Польшу прибыли первые американские военнослужащие.
В МИД России назвали планируемые учения Defender Europe в Восточной Европе «калькой холодной войны» и отметили, что они ведут к ухудшению ситуации в сфере военной безопасности.
russian.rt.com
География: Польша
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