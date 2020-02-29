Турция открыла границу с ЕС для беженцев /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS



Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла ее для них. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, сообщает



"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла ее для них. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, сообщает ТАСС "По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что недавние события в Идлибе еще больше усилили существующее миграционное давление на республику. Кроме того, по его словам, некоторые мигранты, находящиеся в Турции, начали двигаться к западным границам страны.



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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.



"Вчера (28 февраля - прим. ТАСС) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]", - утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.



Эрдоган также заявил, что Трамп спросил у него в ходе переговоров, что Россия делает в Сирии. "Я ему сказал, что в районе Эль-Камышлы есть нефть, но не в таком объеме, как в районе Дейр-эз-Зора", - утверждает президент Турции. По его словам, у Анкары "нет претензий на сирийские территории или нефть". "Мы лишь хотим обеспечить безопасность наших границ при помощи зоны безопасности", - добавил Эрдоган.



Турецкий президент также выразил мнение, что военнослужащие его страны присутствуют в Сирии "не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа". "Поэтому мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока этого хочет сирийский народ", - подчеркнул он.



Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: беженцы, граница, Турция — статья прочитана 285 раз Комментарии