Загрузка... Власти Литвы развеяли миф об опасности наличных во время вспышки коронавируса 🔊 Воспроизвести



Как сообщают медики, опасность обращения с купюрами во время вспышки новой инфекции не большая, чем во время эпидемии обычного гриппа. Министерство здравоохранения Литвы и Центробанк развеяли опасения жителей Литвы, некоторые из которых боятся, что новый коронавирус может передаваться через наличные деньги. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Как отметили в ведомстве, на данный момент нет никаких оснований считать, что новое заболевание может передаваться через монеты или купюры. Это означает, что жители могут спокойно расплачиваться наличными.



Как отмечается, обращение с наличными при эпидемии коронавируса не более опасно, чем обращение с ними во время эпидемии гриппа. На банкнотах могут оставаться мельчайшие частички секрета, который отделяется из носа или рта больного при сморкании, кашле или чихании, однако эти частицы заразны лишь ограниченное время. Как сообщают медики, опасность обращения с купюрами во время вспышки новой инфекции не большая, чем во время эпидемии обычного гриппа. Министерство здравоохранения Литвы и Центробанк развеяли опасения жителей Литвы, некоторые из которых боятся, что новый коронавирус может передаваться через наличные деньги. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава.Как отметили в ведомстве, на данный момент нет никаких оснований считать, что новое заболевание может передаваться через монеты или купюры. Это означает, что жители могут спокойно расплачиваться наличными.Как отмечается, обращение с наличными при эпидемии коронавируса не более опасно, чем обращение с ними во время эпидемии гриппа. На банкнотах могут оставаться мельчайшие частички секрета, который отделяется из носа или рта больного при сморкании, кашле или чихании, однако эти частицы заразны лишь ограниченное время. По данным Минздрава, заражение коронавирусом через наличные деньги гораздо менее вероятно, чем через ручки дверей, поручни в транспорте, выключатели или тележки в магазинах.



Чтобы защититься от нового заболевания, медики рекомендуют прибегать к стандартным мерам профилактики – часто мыть руки теплой водой с мылом, избегать трогать грязными руками лицо, глаза и рот, соблюдать меры предосторожности при готовке, особенно при обращении с сырым мясом и яйцами, а также избегать контакта с любыми людьми, у которых очевидны признаки респираторной инфекции.



Всех жителей Литвы с признаками простуды и гриппа, которые были в Китае, на севере Италии, Гонконге, Иране, Японии, Южной Корее и Сингапуре или которые в последние две недели контактировали с прибывшими оттуда, просят обращаться по экстренному номеру 112.



Накануне стало известно, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась 39-летняя женщина, она находится в изоляции и карантине в Шяуляйской больнице. Ранее в балтийской республики ввели экстремальную ситуацию.



В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинция Хубэй. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, выздоровели более 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, общество, здоровье Ключевые слова: Китай, деньги, литовцы, вирус, пандемия — статья прочитана 209 раз Комментарии