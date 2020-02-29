Загрузка... Международная политика за 28 февраля 🔊 Воспроизвести



Лондон бодается с Брюсселем, Турция открывает границы, Новой Зеландии не по вкусу криминальные “киви”, COVID-19: рынки слегли



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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что “Соединённое Королевство не будет подписывать экономическое соглашение с Европейским Союзом, если ЕС проявит неуважение к британской независимости”.



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Обстрел 27 февраля войсками сирийского правительства подразделений исламистских боевиков, в рядах которых оказались бойцы турецкой армии, рикошетом ударил по Европе. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если ЕС не окажет Анкаре помощи в стабилизации ситуации в Идлибе, то Турция откроет ворота в Европу для почти четырёх миллионов ближневосточных беженцев, скопившихся на Анатолийском полуострове. Подробнее на FITZROY Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что “Соединённое Королевство не будет подписывать экономическое соглашение с Европейским Союзом, если ЕС проявит неуважение к британской независимости”.* * *Обстрел 27 февраля войсками сирийского правительства подразделений исламистских боевиков, в рядах которых оказались бойцы турецкой армии, рикошетом ударил по Европе. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если ЕС не окажет Анкаре помощи в стабилизации ситуации в Идлибе, то Турция откроет ворота в Европу для почти четырёх миллионов ближневосточных беженцев, скопившихся на Анатолийском полуострове. * * *



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в минувшую пятницу публично отругала своего австралийского коллегу в ходе необычайно яростной совместной пресс-конференции — за жёсткую политику его страны, выражающуюся в депортации всех иностранных преступников на родину по окончании срока их заключения. Ардерн назвала действия австралийского правительства “несправедливыми и вызывающими коррозию в отношениях с соседями”.



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Падение финансовых рынков мира из-за паники, вызванной распространением коронавируса, длится неделю. Инфицированные COVID-19 больные обнаружены в 50 странах, общее количество зарегистрированных случаев достигло 80 000, статистика летального исхода — 2 800 человек.



В целом за неделю потери рынков США и Европы составили более 10%, котировки акций компаний подешевели на общую сумму $3,6 триллиона — это наихудший результат с момента начала мирового экономического кризиса 2008 года. ﻿ Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 185 раз Комментарии