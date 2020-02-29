Новые штрафы Латвии: укусить собаку — 1000 евро, спеть гимн СССР — дешевле 🔊 Воспроизвести 27 февраля латвийский портал bb.lv сообщил, что "только что Cейм Латвии принял целый букет статей Закона об административных наказаниях в области управления, общественного порядка и применения государственного языка. Cтатья 8-я карает за нападение на служебную собаку – штраф может составить 1000 евро! На 300 дороже, чем использование символики тоталитарного государства в публичном месте".



Источник: LETA



Согласно поправке министра юстиции Яниса Борданса, отказ принимать заявления или иные бумаги на госязыке, грозит наказанием в диапазоне от предупреждения до 350 евро. Депутат Национального объединения Ритварс Янсонс объявил, что в прошлом году был зафиксирован 1 cлучай непринятия документов на латышском. Согласно поправке министра юстиции Яниса Борданса, отказ принимать заявления или иные бумаги на госязыке, грозит наказанием в диапазоне от предупреждения до 350 евро. Депутат Национального объединения Ритварс Янсонс объявил, что в прошлом году был зафиксирован 1 cлучай непринятия документов на латышском. - Юридически эта норма неисполнима, причина непринятия документа точно не установима, - заявил профессиональный юрист Алдис Гобземс.



“Латышский язык забывают потому, что в Латвии фактически закончилась коммерческая деятельность, и латыши уезжают в изгнание”, - заявил далее беспартийный трибун. “Мы беспокоимся о низком образовании, но в то же время хотим, чтобы в одной из лучших школ Латвии обучение шло на иностранном языке, и ее ректор не знал латышского”. “Эта фальшивая политика приводит к сокращению числа латышей», - cослался Гобземс на статистические данные.



Ему вышел отвечать депутат Нацобъединения Янис Домбрава: «Я хотел бы посмотреть на господина Гобземса, который вызвал бы электрика, говорящего только на языке туарегов».



Но Гобземс не остался в долгу, и привел в пример многоязычные страны Европы – Швейцарию, Люксембург: “В Латвии полно компаний, где общение с руководством и переписка происходят на английском и русском языках. Таков бизнес!”



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