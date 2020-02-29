Каунас победил дважды 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Угроза стоящего на пороге Литвы коронавируса внесла серьёзные изменения в подготовку матча каунасского «Жальгириса» с миланской «Олимпией».



После того, как стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом в Литве зафиксирован в Шяуляй, руководство «Жальгириса» обратилось к болельщикам из этого города с призывом не приезжать на матч с «Миланом». Кроме того, был обещан возврат денег остальным болельщикам, кто решил перестраховаться и не идти на матч с итальянцами. А тех, кто всё же решил поддержать «Жальгирис», на входе в арену в специально оборудованных палатках ожидала проверка температуры тела при помощи тепловизоров (министерство здравоохранения Литвы предлагало отложить матч). После того, как стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом в Литве зафиксирован в Шяуляй, руководство «Жальгириса» обратилось к болельщикам из этого города с призывом не приезжать на матч с «Миланом». Кроме того, был обещан возврат денег остальным болельщикам, кто решил перестраховаться и не идти на матч с итальянцами. А тех, кто всё же решил поддержать «Жальгирис», на входе в арену в специально оборудованных палатках ожидала проверка температуры тела при помощи тепловизоров (министерство здравоохранения Литвы предлагало отложить матч).



Впрочем, меньшее число болельщиков никак не отразилось на атмосфере матча, а те, кто всё же пришёл, в награду получили увлекательнейшее зрелище и «вишенкой на торте» - победой «Жальгириса».



А вот в Москве у московских армейцев их «вишенку на торте» за 0,4 секунды умыкнул самый дорогой игрок Евролиги – Никола Миротич. Центровой «Барселоны» повторил трюк лидера ЦСКА Майка Джеймса, который за 8 секунд до финальной сирены сравнял результат, забросив трёхочковый из угла площадки, да ещё и с разворотом. Разница лишь в том, что Н.Миротич чуть-чуть заступил за дугу.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



26-й тур



«Валенсия» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 86:93 (14:21, 27:26, 19:18, 26:28)



«Валенсия»: В.Маринкович (22 очка),



«Фенербахче»: Д. Уильямс (22).



«Жальгирис» (Литва) – «Олимпия Милан» (Италия) – 105:97 ОТ (27:25, 26:19, 19:27, 19:20, 14:6)



«Жальгирис»: Н.Хайес (21), З.Ледей (19 + 5 подборов), Т.Уолкап (18 + 5 передач), Э.Улановас (16 + 6 подборов + 6 передач),



«Милан»: В.Мицов (18 + 7 подборов), С.Родригес (18 + 8 передач), К.Тарчевски (18).







«Химки» (Россия) – АСВЕЛ (Франция) – 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18)



«Химки»: А.Швед (24 + 13 передач).



«Баскония» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 71:56 (21:15, 18:13, 15:15, 17:13).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 71:70 (20:16, 19:13, 13:21, 19:20)



«Маккаби»: С.Уилбекин (21).



«Альба» (Германия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 86:99 (21:32, 26:18, 18:29, 21:20)



«Альба»: Р.Гедрайтис (17),



«Анадолу Эфес»: В.Мицич (23 + 9 передач).



ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) – 80:82 (15:18, 25:19, 20:26, 20:19)



«Барселона»: Н.Миротич (23 + 8 подборов).







«Зенит» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)



«Бавария»: Г.Монро (26 + 8 подборов + 5 передач).



«Реал» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:78 (27:16, 21:25, 25:24, 23:13).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 23 победы, 2. «Реал» – 20, 3. «Барселона» - 20, 4. «Маккаби» – 18, 5. ЦСКА – 17, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 12, 8. «Валенсия» - 12, 9. «Фенербахче» - 12, 10. «Жальгирис» - 11, 11. «Олимпиакос» - 11, 12. «Милан» – 11, 13. «Црвена Звезда» – 10, 14. «Баскония» – 10, 15. «Альба» – 9, 16. АСВЕЛ – 9, 17. «Бавария» - 8, 18. «Зенит» - 7.



В итоге на трибунах за матчем в Каунасе наблюдали 9 405 зрителей (61 % при вместимости 15 402). Для сравнения сообщим, что на двух предыдущих домашних матчах хозяев показатели посещаемости были таковыми: с «Альбой» - 14869 зрителей, с «Олимпиакосом» - 14875.Впрочем, меньшее число болельщиков никак не отразилось на атмосфере матча, а те, кто всё же пришёл, в награду получили увлекательнейшее зрелище и «вишенкой на торте» - победой «Жальгириса».А вот в Москве у московских армейцев их «вишенку на торте» за 0,4 секунды умыкнул самый дорогой игрок Евролиги – Никола Миротич. Центровой «Барселоны» повторил трюк лидера ЦСКА Майка Джеймса, который за 8 секунд до финальной сирены сравнял результат, забросив трёхочковый из угла площадки, да ещё и с разворотом. Разница лишь в том, что Н.Миротич чуть-чуть заступил за дугу.«Валенсия» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 86:93 (14:21, 27:26, 19:18, 26:28)В.Маринкович (22 очка),Д. Уильямс (22).«Жальгирис» (Литва) – «Олимпия Милан» (Италия) – 105:97 ОТ (27:25, 26:19, 19:27, 19:20, 14:6)Н.Хайес (21), З.Ледей (19 + 5 подборов), Т.Уолкап (18 + 5 передач), Э.Улановас (16 + 6 подборов + 6 передач),В.Мицов (18 + 7 подборов), С.Родригес (18 + 8 передач), К.Тарчевски (18).«Химки» (Россия) – АСВЕЛ (Франция) – 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18)А.Швед (24 + 13 передач).«Баскония» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 71:56 (21:15, 18:13, 15:15, 17:13).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 71:70 (20:16, 19:13, 13:21, 19:20)С.Уилбекин (21).«Альба» (Германия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 86:99 (21:32, 26:18, 18:29, 21:20)Р.Гедрайтис (17),«Анадолу Эфес»: В.Мицич (23 + 9 передач).ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) – 80:82 (15:18, 25:19, 20:26, 20:19)Н.Миротич (23 + 8 подборов).«Зенит» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17)Г.Монро (26 + 8 подборов + 5 передач).«Реал» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 96:78 (27:16, 21:25, 25:24, 23:13).1. «Анадолу Эфес» – 23 победы, 2. «Реал» – 20, 3. «Барселона» - 20, 4. «Маккаби» – 18, 5. ЦСКА – 17, 6. «Панатинаикос» – 14, 7. «Химки» – 12, 8. «Валенсия» - 12, 9. «Фенербахче» - 12, 10. «Жальгирис» - 11, 11. «Олимпиакос» - 11, 12. «Милан» – 11, 13. «Црвена Звезда» – 10, 14. «Баскония» – 10, 15. «Альба» – 9, 16. АСВЕЛ – 9, 17. «Бавария» - 8, 18. «Зенит» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Каунас, баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, коронавирус, Никола Миротич — статья прочитана 206 раз Комментарии