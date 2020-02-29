Из-за коронавируса мэр Вильнюса предложил работать из дома 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS



Глава города рассказал, что по распоряжению муниципальных властей дезинфицируется общественный транспорт и готовятся места для изоляции больных, сообщает



"Если вы чувствуете риск, подумайте над тем, чтобы работать на дому в краткосрочной перспективе, но я не поощряю изоляцию от городской жизни – мы будем внимательно следить за распространением вируса и при необходимости предпринимать нужные действия", – написал он. Глава города рассказал, что по распоряжению муниципальных властей дезинфицируется общественный транспорт и готовятся места для изоляции больных, сообщает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил горожанам работать из дома из-за распространения коронавируса. Об этом он написал в Facebook."Если вы чувствуете риск, подумайте над тем, чтобы работать на дому в краткосрочной перспективе, но я не поощряю изоляцию от городской жизни – мы будем внимательно следить за распространением вируса и при необходимости предпринимать нужные действия", – написал он. Шимашюс заверил, что власти успели подготовиться к распространению заболевания. Он напомнил, что для того, чтобы уберечься от вируса, нужно часто мыть руки с мылом, не касаться лица и проветривать помещения.



Также мэр отметил, что жителям не стоит беспокоиться, что у них нет масок, поскольку эти медицинские изделия не останавливают вирус, а профессиональные маски предназначены лишь для узкой группы людей.



Мэр рассказал, что в Вильнюсе продолжают дезинфицировать общественный транспорт и подготавливают помещения для возможной изоляции больных.



Шимашюс напомнил, что при появлении подозрительных симптомов не надо ходить к врачу, брать такси и использовать общественный транспорт, а следует позвонить по номеру 112 или семейному доктору.



"Я призываю быть ответственным – позаботьтесь не только о своих родителях, бабушках и дедушках, но и о соседях, у которых, возможно, нет родственников", – написал мэр.



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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. В дальнейшем выяснилось, что ее возбудителем стал новый коронавирус, которому было присвоено официальное название COVID-19. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 205 раз Комментарии