Авиапассажиров из Милана в вильнюсском аэропорту продизенфицировали 🔊 Воспроизвести



Дезинфекция рук, измерение температуры и предложение получить временную нетрудоспособность – такими мерами были встречены литовцы, вернувшиеся в пятницу полупустым самолётом из Милана в Вильнюс.



"После посадки дезинфицировали руки, спросили, хотим ли получить временную нетрудоспособность – если есть желание, можно на месте заполнить формуляр и получить эту нетрудоспособность. Измеряют температуру и еще дают флаер", – сказала BNS 50-летняя жительница Каунаса Рима Гельжинене.



Она вместе с семьей каталась на лыжах в городе Ливиньо, что в итальянском регионе Ломбардия. По возвращении в Литву семье тоже было предписано предоставить контактные данные.



Возвращающихся из Италии и других стран с риском коронавируса в аэропортах Литвы встречают волонтёры Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). "После посадки дезинфицировали руки, спросили, хотим ли получить временную нетрудоспособность – если есть желание, можно на месте заполнить формуляр и получить эту нетрудоспособность. Измеряют температуру и еще дают флаер", – сказала BNS 50-летняя жительница Каунаса Рима Гельжинене.Она вместе с семьей каталась на лыжах в городе Ливиньо, что в итальянском регионе Ломбардия. По возвращении в Литву семье тоже было предписано предоставить контактные данные.Возвращающихся из Италии и других стран с риском коронавируса в аэропортах Литвы встречают волонтёры Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Министр здравоохранения в пятницу объявил, что вскоре их должны сменить военнослужащие, которые будут собирать данные прибывающих в Литву.



Компания Lietuvos oro uostai утверждает, что в последние дни стала дополнительно дезинфицировать помещения.



"Мы стали намного чаще чистить дезинфицирующими средствами общие помещения, поверхности. У наших работников есть все необходимые рекомендуемые средства защиты", – сказал в пятницу BNS представитель Lietuvos oro uostai Марюс Зелянюс.



"На следующей неделе планируются дополнительные учения для всех работников. В прошлом месяце проводились такие учения", – добавил он.



Первый случай коронавируса был установлен в ночь на пятницу у женщины 39 лет, которая на этой неделе вернулась из Италии. Она изолирована в больнице Шяуляй.



Во всем мире уже зафиксировано более 2,8 тыс. смертей от китайского коронавируса, в общей сложности зафиксировано более 83 тыс. случаев.



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Одни из крупнейших туроператоров Tez Tour и Novaturas прекращают полёты в итальянские города Верона и Бергамо.



Компания Tez Tour сообщила, что с учётом ужесточённых рекомендаций МИД отказаться от поездок в регионы Северной Италии в связи с коронавирусом отменены полёты в аэропорт Вероны, запланированные на 29 февраля и на 7 марта.



Купивших путешествие просят обращаться в своё турагентство.



"Путешественникам будет предоставлена возможность выбрать поездку в другом направлении или расторгнуть договор в соответствии с предусмотренными в нём условиями", – говорится в сообщении Tez Tour.



На сайте компании указано, что находящиеся на горнолыжных курортах Италии 29 февраля смогут вылететь из Вероны в соответствии с графиком.



Как утверждает Novaturas, запланированные полеты в Бергамо отменяются на период с 29 февраля до 21 марта.



"Всем клиентам, которые планировали лететь на горнолыжные курорты Северной Италии через аэропорт Бергамо, мы предлагаем выбрать любую другую из наших поездок или просто получить все уплаченные ими деньги", – сообщила компания.



Те, кто 28 февраля - 31 марта планировал лететь в Коста-Адехе на Тенерифе, может поменять планы на поездку без дополнительной платы.



В Литве регулярные рейсы из Каунаса и Вильнюса в Италию выполняют самолёты авиакомпаний Ryanair и Wizz Air, однако обе они не комментируют, сколько туристов намерены отказаться от полётов и сколько отказывается.



МИД сделал рекомендации отказаться от поездок в определённые регионы из-за вспышки коронавируса. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, авиарейсы, коронавирус География: Литва — статья прочитана 231 раз Комментарии