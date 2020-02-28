И каков же будет ответ? 🔊 Воспроизвести Первые матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов поставили под сомнение обоснованность нынешнего нахождения в числе фаворитов турнира и «Реала», и «Ювентус».



Между тем, успех на этом этапе для главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана особенно важен. Поговаривают, что, если «сливочные» не пройдут в четвертьфинал, то великий француз может и не доработать до конца сезона в Мадриде.



Удивил всех «Ювентус». Как заметил по поводу матча в Лине championat.com, гостям повезло, что в первом тайме они пропустили только один гол.



После перерыва чемпион Италии при 72% владения мячом так ни разу и не пробил в створ (счёт ударов во втором тайме – 1-10, в створ – 0-0). Статистика лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду: четыре неточных удара и ноль ключевых передач. Ужасный вечер для португальца.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Первые матчи



«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:2 (голы: Иско, 60 – Г.де Жезус, 78, К. Де Брёйне, 83). Удаление: С.Рамос, 86 – «Реал».



«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 1:0 (Л.Тусар, 31). Между тем, успех на этом этапе для главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана особенно важен. Поговаривают, что, если «сливочные» не пройдут в четвертьфинал, то великий француз может и не доработать до конца сезона в Мадриде.Удивил всех «Ювентус». Как заметил по поводу матча в Лине championat.com, гостям повезло, что в первом тайме они пропустили только один гол.После перерыва чемпион Италии при 72% владения мячом так ни разу и не пробил в створ (счёт ударов во втором тайме – 1-10, в створ – 0-0). Статистика лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду: четыре неточных удара и ноль ключевых передач. Ужасный вечер для португальца.«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:2 (голы: Иско, 60 – Г.де Жезус, 78, К. Де Брёйне, 83). Удаление: С.Рамос, 86 – «Реал».«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 1:0 (Л.Тусар, 31). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, "Реал" — статья прочитана 52 раза Комментарии