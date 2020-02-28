Главная >> Новости >> спорт >> И каков же будет ответ?

И каков же будет ответ?

Первые матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов поставили под сомнение обоснованность нынешнего нахождения в числе фаворитов турнира и «Реала», и «Ювентус».

Между тем, успех на этом этапе для главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана особенно важен. Поговаривают, что, если «сливочные» не пройдут в четвертьфинал, то великий француз может и не доработать до конца сезона в Мадриде.

Удивил всех «Ювентус». Как заметил по поводу матча в Лине championat.com, гостям повезло, что в первом тайме они пропустили только один гол.

После перерыва чемпион Италии при 72% владения мячом так ни разу и не пробил в створ (счёт ударов во втором тайме – 1-10, в створ – 0-0). Статистика лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду: четыре неточных удара и ноль ключевых передач. Ужасный вечер для португальца.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первые матчи

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 1:2 (голы: Иско, 60 – Г.де Жезус, 78, К. Де Брёйне, 83). Удаление: С.Рамос, 86 – «Реал».

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 1:0 (Л.Тусар, 31).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, "Реал"
статья прочитана 52 раза
добавлена сегодня, 28 февраля, 16:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка