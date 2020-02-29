Генератор позитива 🔊 Воспроизвести В вильнюсской гостинице «Европа Сити» 10 марта открывается большая и, поверьте, очень интересная выставка члена Союза художников Литвы, клайпедчанина Владимира Богатырёва, работающего в разных жанрах и техниках. Выставка посвящена 75-летию художника и 45-летию его творческой деятельности.











Как живёшь, художник?



Накануне этого события мы встретились в мастерской Владимира Леоновича. Первое что хотелось у него узнать: как всё это время русского художника, его творчество принимали в Литве?



Замечу, мы говорим о члене Союза художников Литвы с 1992 года, окончившего Санкт-Петербургскую Академию художеств им. И.Репина. По мнению многих, внёсшего достойный вклад в художественную культуру не только Клайпеды, но и Литвы в целом. Участника более 100 выставок по всему миру. Накануне этого события мы встретились в мастерской Владимира Леоновича. Первое что хотелось у него узнать: как всё это время русского художника, его творчество принимали в Литве?Замечу, мы говорим о члене Союза художников Литвы с 1992 года, окончившего Санкт-Петербургскую Академию художеств им. И.Репина. По мнению многих, внёсшего достойный вклад в художественную культуру не только Клайпеды, но и Литвы в целом. Участника более 100 выставок по всему миру.



Этот далеко не рядовой русский художник Литвы считает, что все 40 лет жизни в стране он с ситуацией, которую, при желании, можно назвать и дискриминацией, тихой, вежливой, с улыбочкой.



Скажем, проходят в Клайпеде выставки, допустим, пяти именитых художников, то в прессе называют четверых (всего-то из пяти!) и без Богатырёва, а потом идёт - и др.



- В течении длительного времени я был «др.». Сначала это задевало, - говорит художник. - А потом я понял, что мне делают комплимент, сами не замечая этого. Я и есть «др». Я принципиально не ассимилировался. Я продолжаю своими работами нести реалистическую линию русского искусства. Я как был русским художником, так им и остался.



- Ещё ситуация: около года назад в Вильнюсе должна была быть моя персональная выставка, она даже была внесена в план. Но сменилось руководство зала, и выставка не случилась…



- Зато 13 лет, по 2018 включительно, активно сотрудничал с каунасской «Эглес галереей», где был безусловным чемпионом, так как здесь ежегодно на персональных выставках выставлялись по 30-35 моих абсолютно новых работ. Это было трудно, но я же трудоголик, и было интересно. Выставки создали мне имя в Каунасе, который многие называют сугубо литовским городом. Вот здесь дискриминации не было: просто в залах выставлялись хорошие работы. Галерея создала публику в городе. Пока, опять же, не сменилось руководство. Значит, всё, получается, зависит от конкретных людей.



Позиция



- Это нормально, когда каждое поколение ищет что-то своё, - считает художник. - К сожалению, многие молодые не ищут. Они просто стараются угнаться за тем, что модно. В надежде что-то перехватить. Идёт игра в «удивлялки». Это часто действо, но не произведение искусства.



- Задача же искусства через форму, через линию попытаться найти такие образы, которые помогут зрителю сориентироваться в жизни, определить, что хорошо и красиво, а что безобразно; стать хотя бы немножко чище и светлее.



- Все «измы» всегда были и будут. Но когда откровенно безобразное объявляют безусловно нужным и важным составляющим нынешнего мира, то играйте вы сами, ребята!



- Часто сейчас знают художника по критерию «самый дорогой», на котором делать деньги выгоднее, чем на предыдущем. Кощунство.



Направления выставки



Выставка состоится благодаря ответственному секретарю вильнюсского союза русских литераторов и художников «Рарог» её куратору Валерию Серёгину.



- Когда мне было 55 лет, на моей выставке было 55 работ, - рассказывает художник. - Сейчас хотелось бы выставить 75 работ. Хочу показать четыре совершенно разных аспекта, четыре направления, которыми занимаюсь последние 2-3 года: анималистика (о животных), пейзажи лирические и деревенские и работы в стиле фэнтази. Если я устаю от масляной живописи, перехожу к акварели; устал от акварели – начинаю заниматься скульптурой. Скучно не бывает.











- Я ненормально любознательный, меня интересует буквально всё. Я во всём нахожу интерес, - продолжает В.Богатырёв. - Такой очень широко, но не очень глубоко образованный человек. Естественно я перерабатываю весь накопленный материал. Происходит какая-то в голове и в душе таинственная работа. И это совершенно неожиданным образом выходит целыми циклами работ. И я не могу остановиться. Вот такое затмение произошло и с кошками.



В.Богатырёв всегда любил котов. Лично у него было три кошки. Все были замечательными, любимыми, членами семьи. Всегда с кошками и собаками дружил, был просто душевный контакт, от которого художник получал огромное удовольствие. В августе 2019 года начал писать, и как понесло!.. В этот раз постарался вспомнились всех, которых знал.



Но задача была такая: не делать портреты кошек, ими переполнен весь мир – и так они потрясающе лежат, и так красиво сидят. Задача была сложнее: хотелось через кошек какие-то человеческие передавать, если не идеи, то, по крайней мереЮ эмоции. Чтобы можно было пошутить, поиронизировать, усмехнуться, всё в позитивном ключе.











Видимо, совсем не зря один зритель назвал нашего героя «Генератор позитива». И этот комплимент ему очень нравится.



- Ничего не выдумываю. Всё рождается на подсознательном уровне. «Кот боцман», «Кот рыбак», «Долмасик» и много- много других. Каждая картинка – это небольшой рассказик. Порой мелодраматическая история.



Работы в стиле фэнтази выставляются впервые. Они рассматриваются автором как иллюстрации к неизданным его мини-рассказам. Картины сами являются художнику. Он их материализует в своей фантазии.



Зашёл – и остался



Владимир Леонович попал в художники совершенно необычным образом.



Он был, как все дети: рисовал немножко с самого раннего детства, в школе была стенгазета. В 10-11 лет увлёкся моделированием. После полёта Ю.Гагарина этим «болели» многие мальчишки. Это было в Киеве.



Тогда строили большую модель ракеты. И кончилась краска для наведения красоты. Учитель послал Володю в художественную студию за краской.











- Я зашёл, а там - амфитеатр, чтобы всем было видно. Стоит натюрморт, и специфический запах красок, столярного клея; и атмосфера сосредоточенности непонятно на чём. Полная тишина. Я обалдел. Я никогда не видел этого. И понял, что никаких самолётов, никаких кораблей я не хочу. Было отчётливо яркое желание, что я хочу заниматься только этим. Это было как бы сверху. С выбором не стало проблем. И я остался. Получается, что на всю жизнь.



Из этой группы человек в 30 к концу обучения осталось восемь. Потом перешли во взрослую студию – всегда занимались в подвале или на чердаке. Потом разъехались по разным странам, но все в итоге стали художниками.



Фото автора



Напомним, что Владимир Леонович 16 лет является председателем жюри грандиозного Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник», центр которого - в Клайпеде. Он много сил вкладывает в художественное воспитание детей.Этот далеко не рядовой русский художник Литвы считает, что все 40 лет жизни в стране он с ситуацией, которую, при желании, можно назвать и дискриминацией, тихой, вежливой, с улыбочкой.Скажем, проходят в Клайпеде выставки, допустим, пяти именитых художников, то в прессе называют четверых (всего-то из пяти!) и без Богатырёва, а потом идёт - и др.- В течении длительного времени я был «др.». Сначала это задевало, - говорит художник. - А потом я понял, что мне делают комплимент, сами не замечая этого. Я и есть «др». Я принципиально не ассимилировался. Я продолжаю своими работами нести реалистическую линию русского искусства. Я как был русским художником, так им и остался.- Ещё ситуация: около года назад в Вильнюсе должна была быть моя персональная выставка, она даже была внесена в план. Но сменилось руководство зала, и выставка не случилась…- Зато 13 лет, по 2018 включительно, активно сотрудничал с каунасской «Эглес галереей», где был безусловным чемпионом, так как здесь ежегодно на персональных выставках выставлялись по 30-35 моих абсолютно новых работ. Это было трудно, но я же трудоголик, и было интересно. Выставки создали мне имя в Каунасе, который многие называют сугубо литовским городом. Вот здесь дискриминации не было: просто в залах выставлялись хорошие работы. Галерея создала публику в городе. Пока, опять же, не сменилось руководство. Значит, всё, получается, зависит от конкретных людей.- Это нормально, когда каждое поколение ищет что-то своё, - считает художник. - К сожалению, многие молодые не ищут. Они просто стараются угнаться за тем, что модно. В надежде что-то перехватить. Идёт игра в «удивлялки». Это часто действо, но не произведение искусства.- Задача же искусства через форму, через линию попытаться найти такие образы, которые помогут зрителю сориентироваться в жизни, определить, что хорошо и красиво, а что безобразно; стать хотя бы немножко чище и светлее.- Все «измы» всегда были и будут. Но когда откровенно безобразное объявляют безусловно нужным и важным составляющим нынешнего мира, то играйте вы сами, ребята!- Часто сейчас знают художника по критерию «самый дорогой», на котором делать деньги выгоднее, чем на предыдущем. Кощунство.Выставка состоится благодаря ответственному секретарю вильнюсского союза русских литераторов и художников «Рарог» её куратору Валерию Серёгину.- Когда мне было 55 лет, на моей выставке было 55 работ, - рассказывает художник. - Сейчас хотелось бы выставить 75 работ. Хочу показать четыре совершенно разных аспекта, четыре направления, которыми занимаюсь последние 2-3 года: анималистика (о животных), пейзажи лирические и деревенские и работы в стиле фэнтази. Если я устаю от масляной живописи, перехожу к акварели; устал от акварели – начинаю заниматься скульптурой. Скучно не бывает.- Я ненормально любознательный, меня интересует буквально всё. Я во всём нахожу интерес, - продолжает В.Богатырёв. - Такой очень широко, но не очень глубоко образованный человек. Естественно я перерабатываю весь накопленный материал. Происходит какая-то в голове и в душе таинственная работа. И это совершенно неожиданным образом выходит целыми циклами работ. И я не могу остановиться. Вот такое затмение произошло и с кошками.В.Богатырёв всегда любил котов. Лично у него было три кошки. Все были замечательными, любимыми, членами семьи. Всегда с кошками и собаками дружил, был просто душевный контакт, от которого художник получал огромное удовольствие. В августе 2019 года начал писать, и как понесло!.. В этот раз постарался вспомнились всех, которых знал.Но задача была такая: не делать портреты кошек, ими переполнен весь мир – и так они потрясающе лежат, и так красиво сидят. Задача была сложнее: хотелось через кошек какие-то человеческие передавать, если не идеи, то, по крайней мереЮ эмоции. Чтобы можно было пошутить, поиронизировать, усмехнуться, всё в позитивном ключе.Видимо, совсем не зря один зритель назвал нашего героя «Генератор позитива». И этот комплимент ему очень нравится.- Ничего не выдумываю. Всё рождается на подсознательном уровне. «Кот боцман», «Кот рыбак», «Долмасик» и много- много других. Каждая картинка – это небольшой рассказик. Порой мелодраматическая история.Работы в стиле фэнтази выставляются впервые. Они рассматриваются автором как иллюстрации к неизданным его мини-рассказам. Картины сами являются художнику. Он их материализует в своей фантазии.Владимир Леонович попал в художники совершенно необычным образом.Он был, как все дети: рисовал немножко с самого раннего детства, в школе была стенгазета. В 10-11 лет увлёкся моделированием. После полёта Ю.Гагарина этим «болели» многие мальчишки. Это было в Киеве.Тогда строили большую модель ракеты. И кончилась краска для наведения красоты. Учитель послал Володю в художественную студию за краской.- Я зашёл, а там - амфитеатр, чтобы всем было видно. Стоит натюрморт, и специфический запах красок, столярного клея; и атмосфера сосредоточенности непонятно на чём. Полная тишина. Я обалдел. Я никогда не видел этого. И понял, что никаких самолётов, никаких кораблей я не хочу. Было отчётливо яркое желание, что я хочу заниматься только этим. Это было как бы сверху. С выбором не стало проблем. И я остался. Получается, что на всю жизнь.Из этой группы человек в 30 к концу обучения осталось восемь. Потом перешли во взрослую студию – всегда занимались в подвале или на чердаке. Потом разъехались по разным странам, но все в итоге стали художниками. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: гостиница, «Славянский родник», Валерий Серёгин, Владимир Богатырёв, «Европа Сити», Владимир Леонович Богатырёв География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 248 раз Комментарии