Болельщики просят вернуть деньги за билеты на матч Zalgiris в Евролиге 🔊 Воспроизвести sport.ru



Несколько сотен баскетбольных болельщиков просят вернуть им деньги за билеты на предстоящий в пятницу в Каунасе матч Евролиги между баскетбольным клубом (БК) Zalgiris и миланским AX Armani по причине беспокойства из-за распространения нового типа коронавируса.



Сам клуб для превенции распространения вируса намерен проверять всех прибывающих болельщиков на тепловизорах и просит болельщиков из Шяуляй, где зафиксирован первый случай вируса в Литве, не приезжать на соревнования.



"Сейчас около 200 просьб вернуть деньги. Трудно прогнозировать, сколько будет зрителей, ведь часть болельщиков, возможно, решили не идти, но не просят вернуть деньги за билеты, или обратятся позже", – сказал в пятницу в полдень BNS пресс-секретарь каунасского клуба Алмантас Киверис. Несколько сотен баскетбольных болельщиков просят вернуть им деньги за билеты на предстоящий в пятницу в Каунасе матч Евролиги между баскетбольным клубом (БК) Zalgiris и миланским AX Armani по причине беспокойства из-за распространения нового типа коронавируса.Сам клуб для превенции распространения вируса намерен проверять всех прибывающих болельщиков на тепловизорах и просит болельщиков из Шяуляй, где зафиксирован первый случай вируса в Литве, не приезжать на соревнования."Сейчас около 200 просьб вернуть деньги. Трудно прогнозировать, сколько будет зрителей, ведь часть болельщиков, возможно, решили не идти, но не просят вернуть деньги за билеты, или обратятся позже", – сказал в пятницу в полдень BNS пресс-секретарь каунасского клуба Алмантас Киверис. По его словам, в обычных условиях за игрой БК Zalgiris в Евролиге на арене следят 14,5-15 тыс. зрителей, то есть заполняется 95% сидячих мест.



Министерство здравоохранения Литвы рекомендовало перенести матч или играть без зрителей, в связи с угрозой распространения коронавируса, однако клуб решил, что соревнования пройдут в присутствии зрителей.



Ранее Zalgiris призвал не приезжать на соревнования болельщиков миланского клуба.



Болельщиков будут проверять, жителям Шяуляй рекомендовано не приезжать



Клуб также сообщил, что предпримет дополнительные меры проверки здоровья с целью заверить всех прибывающих болельщиков, а также планируется предоставить информацию и спецрекомендации на литовском, английском и итальянском языках. На арене планируется установить дополнительные места для дезинфекции рук, чаще будут протирать турникеты, ручки и прочие поверхности.



"У основных входов будут установлены палатки, в которых температура болельщиков будет проверяться тепловизорами. Если будет зафиксирована температура выше обычной, то такое лицо после повторной проверки отдельно и при подтверждении результатов, не будет допущено на арену. После заполнения форм возврата билетов, не попавшим на арену болельщикам будут возвращены деньги за билеты", – говорится в пресс-релизе.



По сообщению клуба, с целью проверки всех болельщиков будут закрыты три входа на арену "Жальгирис" и все потоки будут направлены на основных входы на первом и третьем этажах. Зрителей, желающие избежать пробок, призывают прибыть пораньше.



В пятницу в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом Литве. Он обнаружен у 39-летней жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны (север Италии). Каунасский БК также просит не приезжать на соревнования жителей города Шяуляй и Шяуляйского района. Как и другие зрители, решившие не ехать на соревнования, они смогут вернуть деньги за билеты. Это можно сделать, заполнив заявление по интернету, до 13 марта. BNS Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: баскетбол, вирус, игра, болезнь, отмена География: Литва — статья прочитана 214 раз Комментарии