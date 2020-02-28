Спокойствие! Только спокойствие!

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После выявления в Литве первого случая коронавируса правящие партии на заседании призвали сохранять спокойствие и информировали об отмене партийных мероприятий.



От идеи лидера Литовского союза "крестьян" и "зелёных" (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса подписать в связи с коронавирусом соглашение партий о том, чтобы не поднимать панику, отказались и оставили устное "джентельменское соглашение".



"У нас есть уникальная возможность сплотиться, имеет место угроза, вирус, и не нужно делать здесь каких-то популистских шагов. Нужно показать, что мы можем сплотиться – и политики, и общество. Только сплочённость, не паника, может помочь нам спокойно справляться с ситуацией, что сегодня и происходит, я не считаю, что какая-нибудь политическая сила захочет спекулировать ситуацией", – сказал журналистам премьер Саулюс Сквернялис после заседания совета правящей коалиции в пятницу. После выявления в Литве первого случая коронавируса правящие партии на заседании призвали сохранять спокойствие и информировали об отмене партийных мероприятий.От идеи лидера Литовского союза "крестьян" и "зелёных" (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса подписать в связи с коронавирусом соглашение партий о том, чтобы не поднимать панику, отказались и оставили устное "джентельменское соглашение"."У нас есть уникальная возможность сплотиться, имеет место угроза, вирус, и не нужно делать здесь каких-то популистских шагов. Нужно показать, что мы можем сплотиться – и политики, и общество. Только сплочённость, не паника, может помочь нам спокойно справляться с ситуацией, что сегодня и происходит, я не считаю, что какая-нибудь политическая сила захочет спекулировать ситуацией", – сказал журналистам премьер Саулюс Сквернялис после заседания совета правящей коалиции в пятницу. По его словам, "соглашение не обязательно должно быть письменным, если это джентельменское соглашение, то оно соблюдается, кто не хочет, может не соблюдать".



Глава правительства также не считает, что кто-то из политиков попытается спекулировать ситуацией: "Нет, точно нет, я вижу, что у нас одна их тех ситуаций, когда у нас имеет место сплочённость общества и политиков".



"Хотелось бы, чтобы это продолжалось, потому что будет всякое, сегодня ситуация полностью под контролем, но если вирус будет распространяться, думаю, что будут и недоразумения, и нужно сплотиться и не паниковать, а, главное – позволить работать службам, которые делают эту работу, а политикам не вмешиваться", – сказал премьер.



Председатель ЛСКЗ Р. Карбаускис сказал после заседания коалиционного совета, что договорено, что политики будут избегать комментариев отдельных ситуаций, обстоятельств.



"У нас слишком мало информации, с другой стороны, наша компетенция недостаточна", – сказал Р. Карбаускис.



Он также отметил, что "заявления представителей некоторых оппозиционных партий, что государство не готово, медики не готовы – лживые".



Лидер "аграриев" в пятницу сообщил, что будут отменены партийные мероприятия.



"Мы договорились не организовывать никаких встреч, никаких заседаний совета и так далее, хотя запрета на проведение таких мероприятий нет, мы договорились не делать того, что не является необходимым. Мы планировали на следующей неделе провести заседание совета партии, мы этого делать не будем, и я сам планировал ехать на встречи, я этого делать не буду, потому что это связано с дополнительным риском", – сказал Р. Карбаускис.



Первый случай коронавируса был установлен в ночь на пятницу у женщины 39 лет, которая на этой неделе вернулась из Италии. Она изолирована в больнице Шяуляй.



Во всем мире уже зафиксировано более 2,8 тыс. смертей от китайского коронавируса, в общей сложности зафиксировано более 83 тыс. случаев.



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В связи с тем, что в пятницу в Шяуляй был подтвержден первый случай коронавируса в Литве, власти этого города решили пока не отзывать массовые мероприятия, но призвали жителей самим оценивать риски.



"Сегодня точно нет никаких запретов, никаких настоятельных указаний о том, что люди должны закрыть мероприятия и не впускать, но люди должны думать и принимать свои личные решения", – сказал журналистам мэр Артурас Висоцкас после заседания комиссии по экстремальным ситуациям.



"Мы рекомендуем жителям брать на себя личную ответственность – если чувствуете риск, просто не участвуйте в мероприятиях", – добавил глава самоуправления.



В предстоящие выходные в Шяуляй должны состояться несколько спортивных мероприятий – в субботу проводится Чемпионат по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями в закрытых помещениях, в воскресенье планируются соревнования Литовской мужской лиги баскетбола между шаяуляйским клубом Siauliai и кедайняйским Nevezis.



10-11 марта в Шяуляй планируются мероприятия по случаю тридцатилетия восстановления независимости Литвы.



Комиссия самоуправления собралась вскоре после того, как Кабмин Литвы рекомендовал отозвать в городе Шяуляй и районе массовые мероприятия с целью предотвращения распространения вируса.



По словам мэра, с целью снижения рисков в городе дополнительно дезинфицируются общественный транспорт и учреждения здравоохранения.



Мэр призвал не создавать панику и руководствоваться лишь официальной информацией о выявленных заболевших.



В пятницу в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом Литве. Он обнаружен у 39-летней жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны (север Италии). инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии