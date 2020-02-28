Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень большой 🔊 Воспроизвести



Риск распространяющегося по Европе нового коронавируса, первый случай которого зафиксирован и в Литве, для транспортного сектора очень большой, заявил генеральный секретарь Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич. Он также сказал, что перевозчики намерены обратиться за помощью к правительству.



"Риск для нашего транспорта очень велик. (...) Мы всегда впереди. Такие ситуации всегда, прежде всего, действуют на нас, международных перевозчиков, поскольку мы работаем в Европе, обслуживаем промышленность", – сказал BNS М. Атрошкевич.



По его словам, транспортный сектор может лишиться части доходов, кроме того, есть риск того, что работающие за границей перевозчики могут привезти коронавирус в Литву. Риск распространяющегося по Европе нового коронавируса, первый случай которого зафиксирован и в Литве, для транспортного сектора очень большой, заявил генеральный секретарь Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич. Он также сказал, что перевозчики намерены обратиться за помощью к правительству."Риск для нашего транспорта очень велик. (...) Мы всегда впереди. Такие ситуации всегда, прежде всего, действуют на нас, международных перевозчиков, поскольку мы работаем в Европе, обслуживаем промышленность", – сказал BNS М. Атрошкевич.По его словам, транспортный сектор может лишиться части доходов, кроме того, есть риск того, что работающие за границей перевозчики могут привезти коронавирус в Литву. "Есть две опасности – транспортный сектор потеряет доходы, поскольку если остановится производство и промышленность, будет сокращение спроса на транспортные услуги. Это отразится на нашем государстве, поскольку наш транспортный сектор составляет около 13% ВВП и наши перевозчики в Европе обслуживают их промышленность", – сказал генеральный секретарь Linava.



"Есть и опасность иного характера – люди, которые будут работать, каким-то образом могут привести вирус и в Литву", – добавил он.



По его словам, транспортный сектор генерирует немалую долю ВВП Литвы, поэтому было бы логично, если бы в трудный период ему помогло бы и государство.



"Наша мысль очень проста – за последние годы значительно выросло наше налоговое бремя. Поэтому мы говорим, что уже скоро эта нить может порваться, и мы потеряем этот сектор. Если этот сектор зарабатывает деньги для государства, то было бы логичным помочь чтобы в трудный момент государство не осталось в стороне, помогло", – сказал М. Атрошкевич.



"Пока у нас нет решения, но мы точно обратимся в правительство. Сейчас как раз согласуем планы, когда это можно сделать. Ответственность должна ощущать и власть, и профсоюзы, ведь это люди, которые работают в этом секторе. Эти вопросы мы должны решать совместно. Мы боимся этой опасности, потому что в очередной раз можем оказаться наедине с теми же проблемами", – сказал он.



По словам М. Атрошкевича, на Севере Италии, где сейчас крупнейший очаг коронавируса в Европе, литовские перевозчики обслуживают немалую долю промышленности.



"На севере Италии сконцентрирована вся промышленность, и мы обслуживаем немалую ее часть. Если промышленность станет, у нас будут убытки, но сегодня достаточно много товаров доставляется из Италии во Францию, Германию. Уже сейчас мы ощущаем, но если вирус будет распространяться, ощутим еще больше", – сказал он. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, перевозчики, пандемия — статья прочитана 162 раза Комментарии