Инфицированные новым коронавирусом будут лечиться в пяти больницах Литвы 🔊 Воспроизвести bns.lt



Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.



На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй, Паневижиса.



"У нас 782 коек, на которые уже сегодня можем госпитализировать", – сказал он.



По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.



Пока в Литве выявлен один случай COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии. Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй, Паневижиса."У нас 782 коек, на которые уже сегодня можем госпитализировать", – сказал он.По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.Пока в Литве выявлен один случай COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии