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Инфицированные новым коронавирусом будут лечиться в пяти больницах Литвы

bns.lt


Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй, Паневижиса.

"У нас 782 коек, на которые уже сегодня можем госпитализировать", – сказал он.

По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.

Пока в Литве выявлен один случай COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 февраля, 12:30

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