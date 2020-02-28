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Инфицированные новым коронавирусом будут лечиться в пяти больницах Литвы
Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.
На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй, Паневижиса.
"У нас 782 коек, на которые уже сегодня можем госпитализировать", – сказал он.
По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.
Пока в Литве выявлен один случай COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии.
География: Литва
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