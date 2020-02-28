Кабмин Литвы привлечет военных к борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



С целью предотвращения распространения нового типа коронавируса в Литве, в пятницу правительство решило привлечь военных для контроля в аэропортах и на границе, а также рекомендовало отозвать массовые мероприятия в городе Шяуляй и в этом районе, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



После заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр сказал, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом.



"Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышек, будут браться контактные данные", – сказал журналистам А. Верига. С целью предотвращения распространения нового типа коронавируса в Литве, в пятницу правительство решило привлечь военных для контроля в аэропортах и на границе, а также рекомендовало отозвать массовые мероприятия в городе Шяуляй и в этом районе, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.После заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр сказал, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом."Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышек, будут браться контактные данные", – сказал журналистам А. Верига. В городе Шяуляй и в Шяуляйском районе предлагается отозвать массовые мероприятия с учетом того, что в пятницу в городе был подтвержден случай заражения коронавирусом.



В других самоуправлениях Литвы пока не предлагается отзывать массовые мероприятия, но есть призыв не планировать новых.



"В масштабе страны есть рекомендация не планировать никаких новых публичных мероприятий (...). Для города Шяуляй и районе будут сформулированы рекомендации отказаться от массовых мероприятий", – сказал министр.



Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице. Ее близкое окружение находится на обследовании. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии