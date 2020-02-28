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Глава ЦБ Литвы предлагает базировать европейское регулирование на оправдавшей себя практике

Витас Василяускас


Председатель правления Банка Литвы (БЛ,Центробанка, ЦБ) Витас Василяускас заявил, что регуляционные инициативы Евросоюза должны базироваться на оправдавших себя мерах и уже применяющихся в странах-членах. Это, по его словам, особо актуально в быстро развивающихся секторах, таких, как например, сектор финансовых технологий (финтех).

Эту позицию В. Василяускас представит в пятницу в Брюсселе формирующим политику ЕС, говорится в сообщении литовского ЦБ.

"Готовность Еврокомиссии создавать общий рынок цифровых финансовых услуг несомненно ожидаемое намерение, которое следует приветствовать", – отметил в сообщении В. Василяускас.

"Однако при реализации этого важно обеспечить, чтобы вместо пустой траты времени и усилий на изобретение колеса, воспользовались уже изобретенными велосипедами. Иными словами, предложения на уровне ЕС следовало бы основывать на том, что уже действует, было проверено и оправдалось на национальном уровне", – подчеркнул глава правления БЛ.
Он также сказал, что, невзирая на позитивный подход БЛ к инновациям, Центробанк по-прежнему относится внимательно к превенции отмывания денег и прочим связанным с этим рискам.

"Хотя риск отмывания денег в литовской финансовой системе остается низким, на источники этих рисков мы смотрим через увеличительное стекло", – отметил В. Василяускс.

Он акцентировал, что Еврокомиссии может быть актуальным опыт Литвы по контролю рисков в секторе финансовых технологий. В третьем квартале этого года ЕК намерена представить план действий в секторе финтеха, в нем будут намечены шаги, призванные поощрить развитие цифровых финансовых технологий в европейском масштабе.

Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщало, что в конце прошлого года в Литве действовали 210 игроков рынка финансовых технологий.

По данным БЛ, почти треть компаний финтеха, которые обращались в банк с целью получения лицензии, получают отрицательный ответ.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, банки, регулирование
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добавлена сегодня, 28 февраля, 15:30

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