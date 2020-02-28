Глава ЦБ Литвы предлагает базировать европейское регулирование на оправдавшей себя практике

Председатель правления Банка Литвы (БЛ,Центробанка, ЦБ) Витас Василяускас заявил, что регуляционные инициативы Евросоюза должны базироваться на оправдавших себя мерах и уже применяющихся в странах-членах. Это, по его словам, особо актуально в быстро развивающихся секторах, таких, как например, сектор финансовых технологий (финтех).
Эту позицию В. Василяускас представит в пятницу в Брюсселе формирующим политику ЕС, говорится в сообщении литовского ЦБ.
"Готовность Еврокомиссии создавать общий рынок цифровых финансовых услуг несомненно ожидаемое намерение, которое следует приветствовать", – отметил в сообщении В. Василяускас.
"Однако при реализации этого важно обеспечить, чтобы вместо пустой траты времени и усилий на изобретение колеса, воспользовались уже изобретенными велосипедами. Иными словами, предложения на уровне ЕС следовало бы основывать на том, что уже действует, было проверено и оправдалось на национальном уровне", – подчеркнул глава правления БЛ.
Он также сказал, что, невзирая на позитивный подход БЛ к инновациям, Центробанк по-прежнему относится внимательно к превенции отмывания денег и прочим связанным с этим рискам.
"Хотя риск отмывания денег в литовской финансовой системе остается низким, на источники этих рисков мы смотрим через увеличительное стекло", – отметил В. Василяускс.
Он акцентировал, что Еврокомиссии может быть актуальным опыт Литвы по контролю рисков в секторе финансовых технологий. В третьем квартале этого года ЕК намерена представить план действий в секторе финтеха, в нем будут намечены шаги, призванные поощрить развитие цифровых финансовых технологий в европейском масштабе.
Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщало, что в конце прошлого года в Литве действовали 210 игроков рынка финансовых технологий.
По данным БЛ, почти треть компаний финтеха, которые обращались в банк с целью получения лицензии, получают отрицательный ответ.
"Хотя риск отмывания денег в литовской финансовой системе остается низким, на источники этих рисков мы смотрим через увеличительное стекло", – отметил В. Василяускс.
Он акцентировал, что Еврокомиссии может быть актуальным опыт Литвы по контролю рисков в секторе финансовых технологий. В третьем квартале этого года ЕК намерена представить план действий в секторе финтеха, в нем будут намечены шаги, призванные поощрить развитие цифровых финансовых технологий в европейском масштабе.
Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщало, что в конце прошлого года в Литве действовали 210 игроков рынка финансовых технологий.
По данным БЛ, почти треть компаний финтеха, которые обращались в банк с целью получения лицензии, получают отрицательный ответ.