Глава ЦБ Литвы предлагает базировать европейское регулирование на оправдавшей себя практике 🔊 Воспроизвести Витас Василяускас



Председатель правления Банка Литвы (БЛ,Центробанка, ЦБ) Витас Василяускас заявил, что регуляционные инициативы Евросоюза должны базироваться на оправдавших себя мерах и уже применяющихся в странах-членах. Это, по его словам, особо актуально в быстро развивающихся секторах, таких, как например, сектор финансовых технологий (финтех).



Эту позицию В. Василяускас представит в пятницу в Брюсселе формирующим политику ЕС, говорится в сообщении литовского ЦБ.



"Готовность Еврокомиссии создавать общий рынок цифровых финансовых услуг несомненно ожидаемое намерение, которое следует приветствовать", – отметил в сообщении В. Василяускас.



"Однако при реализации этого важно обеспечить, чтобы вместо пустой траты времени и усилий на изобретение колеса, воспользовались уже изобретенными велосипедами. Иными словами, предложения на уровне ЕС следовало бы основывать на том, что уже действует, было проверено и оправдалось на национальном уровне", – подчеркнул глава правления БЛ. Председатель правления Банка Литвы (БЛ,Центробанка, ЦБ) Витас Василяускас заявил, что регуляционные инициативы Евросоюза должны базироваться на оправдавших себя мерах и уже применяющихся в странах-членах. Это, по его словам, особо актуально в быстро развивающихся секторах, таких, как например, сектор финансовых технологий (финтех).Эту позицию В. Василяускас представит в пятницу в Брюсселе формирующим политику ЕС, говорится в сообщении литовского ЦБ."Готовность Еврокомиссии создавать общий рынок цифровых финансовых услуг несомненно ожидаемое намерение, которое следует приветствовать", – отметил в сообщении В. Василяускас."Однако при реализации этого важно обеспечить, чтобы вместо пустой траты времени и усилий на изобретение колеса, воспользовались уже изобретенными велосипедами. Иными словами, предложения на уровне ЕС следовало бы основывать на том, что уже действует, было проверено и оправдалось на национальном уровне", – подчеркнул глава правления БЛ. Он также сказал, что, невзирая на позитивный подход БЛ к инновациям, Центробанк по-прежнему относится внимательно к превенции отмывания денег и прочим связанным с этим рискам.



"Хотя риск отмывания денег в литовской финансовой системе остается низким, на источники этих рисков мы смотрим через увеличительное стекло", – отметил В. Василяускс.



Он акцентировал, что Еврокомиссии может быть актуальным опыт Литвы по контролю рисков в секторе финансовых технологий. В третьем квартале этого года ЕК намерена представить план действий в секторе финтеха, в нем будут намечены шаги, призванные поощрить развитие цифровых финансовых технологий в европейском масштабе.



Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщало, что в конце прошлого года в Литве действовали 210 игроков рынка финансовых технологий.



По данным БЛ, почти треть компаний финтеха, которые обращались в банк с целью получения лицензии, получают отрицательный ответ. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: ЕС, банки, регулирование — статья прочитана 109 раз Комментарии