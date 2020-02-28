Загрузка... Международная политика за 27 февраля 🔊 Воспроизвести



Конфронтация в сирийском Идлибе, Испания попала в скандал, Трамп судится с газетой, а остальные — летят в космос



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“Турция готовится к конфликту с Россией в Сирии” — таким заголовком отреагировало влиятельное американское издание Washington Examiner на вспышку напряжённости в сирийской провинции Идлиб.



“Столкнувшись в четверг с сирийско-российской атакой, в результате которой погибли десятки турецких солдат, президент Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, начнёт контрнаступление в провинции Идлиб в эти выходные. Сложившаяся конфронтация может положить конец растущему союзу России и Турции и привести к увеличению кровопролития”, — пишет корреспондент Том Роган. Подробности на FITZROY “Турция готовится к конфликту с Россией в Сирии” — таким заголовком отреагировало влиятельное американское издание Washington Examiner на вспышку напряжённости в сирийской провинции Идлиб.“Столкнувшись в четверг с сирийско-российской атакой, в результате которой погибли десятки турецких солдат, президент Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, начнёт контрнаступление в провинции Идлиб в эти выходные. Сложившаяся конфронтация может положить конец растущему союзу России и Турции и привести к увеличению кровопролития”, — пишет корреспондент Том Роган. * * *



Кандидат в лидеры Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выступил с призывом к Брюсселю и Берлину “начать сближение с Москвой”. Выступая на собрании однопартийцев в Апольда (Тюрингия), Мерц сказал, что “Россия, конечно, очень осложняет взаимодействие с ней, но Германия и Европа должны найти путь к созданию обстановки взаимного доверия с Кремлём, ибо без участия России достижение политической стабильности на [европейском] континенте невозможно”.



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В Испании завершаются карнавальные фиесты. Несмотря на то, что Европа переживает сейчас вспышку коронавируса, и конкретно в самой Испании в карантине сидит целый отель, праздники в иберийском королевстве отменять и не думали. Хамон, футбол и карнавал — последнее, с чем расстанутся испанцы.



Обычно проводы зимы в этой стране — шумное, яркое, по-доброму карикатурное маскарадное веселье. Однако не все карнавальные дефиле вызывают однозначную реакцию публики. То, что произошло на днях в небольшом испанском городке Кампо-де-Криптана (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча), оскорбило не только часть местного общества, но и вызвало международный протест.



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Предвыборный штаб действующего президента США подал в суд на одно из ведущих изданий Соединённых Штатов, New York Times. Команда, занимающаяся продвижением Дональда Трампа к избранию на второй срок, считает, что газета опубликовала не соответствующую действительности информацию. Речь о статье NYT, в которой допускалось, что люди кандидата от республиканцев в 2016 году “могли на взаимовыгодных условиях пойти на сотрудничество с Москвой”. Текст назывался “The Real Trump-Russia Quid Pro Quo” (“Реальная трампо-российская услуга за услугу”). Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 154 раза Комментарии