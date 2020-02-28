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Д. Грибаускайте – о политике и о себе





Даля Грибаускайте в субботу посетила Вильнюсскую книжную ярмарку. Бывшего президента, встретили аплодисментами, все в зале встали.

Д. Грибаускайте призналась, что она никогда не хотела публично выступать и тем более быть в политике. Она утверждала, что не искала какой-либо политической должности. В 2009 году она поняла свою обязанность в том, чтобы помочь государству встать на ноги: «2009 год стал для меня призванием, потому что я понимала свой долг перед государством, был глубокий кризис, я была тогда комиссаром, бывшим министром финансов. Я была убеждена, что смогу помочь государству встать на ноги. Да, я решила взять на себя всю ответственность, не более того».

Она подчеркнула, что никогда нельзя вступать на высокие должности, чтобы просто быть там. «Вам нужно идти, только если вы готовы что-то там сделать. Не просто быть, а делать», - отметила Д.Грибаускайте.
Вообще, по её словам, теперь планка политической культуры значительно снизилась. «Как некоторые говорят там? Ниже плинтуса», - сказала она.

Д. Грибаускайте получила вопрос из зала о возможном возвращении в политику. «Если честно, я думаю, что десяти лет действительно достаточно в демократическом государстве. Слишком долгое пребывание у власти также несет в себе определенные риски», - прокомментировала она.

Бывший президент заверила, что она действительно не хочет или не планирует участвовать в активной политике. Тем не менее, она обещает участвовать в жизни государства.

Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий подряд с 2009 по 2019 годы.

Публика, собравшаяся на встречу с бывшим президентом, была очень тактичной и не задавала неудобные вопросы, касающиеся особенностей её политической карьеры.



Фото и видеосюжет автора



Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Даля Грибаускайте, Президент Литвы, Вильнюсская книжная ярмарка
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 28 февраля, 10:40

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