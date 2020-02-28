Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Литве /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Евгений Епанчинцев



Пациентка прибыла из Вероны и в настоящее время проходит лечение в Шауляйской больнице, где есть все для предотвращения распространения инфекции. В Литве подтвердили первый случай заражения коронавирусом, сообщает



В настоящее время пациентка находится в изоляции в больнице Шяуляя, где имеется инфраструктура для лечения таких заболеваний. Отмечается, что заразилась коронавирусом женщина в Вероне.



Пациентка проинформирована о том, что у нее слабые симптомы, в настоящее время у нее нет температуры, и она проходит лечение. Со времени ее возвращения в Литву за женщиной наблюдали так же, как и за другими путешественниками, вернувшимся из районов заражения. Пациентка прибыла из Вероны и в настоящее время проходит лечение в Шауляйской больнице, где есть все для предотвращения распространения инфекции. В Литве подтвердили первый случай заражения коронавирусом, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.В настоящее время пациентка находится в изоляции в больнице Шяуляя, где имеется инфраструктура для лечения таких заболеваний. Отмечается, что заразилась коронавирусом женщина в Вероне.Пациентка проинформирована о том, что у нее слабые симптомы, в настоящее время у нее нет температуры, и она проходит лечение. Со времени ее возвращения в Литву за женщиной наблюдали так же, как и за другими путешественниками, вернувшимся из районов заражения. Минздрав совместно со специалистами Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) и других соответствующих органов предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции в стране.



Больница контролирует семьи трех пациентов и оценивает их состояние здоровья до сих пор, и у них не развились симптомы COVID-19. Кроме того, выявляются люди, которые были в контакте с зараженным человеком, оценивается их здоровье и пока не сообщается о каких-либо симптомах.



По словам заместителя министра здравоохранения и координатора Центра по чрезвычайным ситуациям (ESOC) Альгирдаса Шешельгиса, предотвращение распространения вируса является ключевой задачей, которую необходимо выполнить в настоящее время.



"Делается все возможное, чтобы как можно скорее выявить всех, кто связался с зараженным человеком. Это позволит применить предусмотренные профилактические меры и предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - заявил он.



Кроме того, Министерство здравоохранения соседней Белоруссии также сообщило о зарегистрированном случае коронавируса у одного студента из Ирана. В настоящий момент пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Отмечается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно.



Ранее появилась информация о первом случае заражения новым коронавирусом в странах Балтии. Заболевшим оказался гражданин Ирана, который прибыл в Эстонию в среду вечером. Его изолировали. Он является постоянным жителем республики.



В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. В дальнейшем выяснилось, что ее возбудителем стал новый коронавирус, которому было присвоено официальное название COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.



Среди европейских стран сильнее всего пострадал север Италии.



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Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице.



Женщина вернулась из Вероны в понедельник, во вторник почувствовала себя плохо, а в четверг на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу. Вирус был подтвержден в пятницу ночью.



Директор больницы сказал, что при ощущении симптомов – высокой температуры, кашля и осложнения дыхания – женщина решила не выходить на работу и изолировала себя.



"Почувствовав себя плохо, женщина взяла бюллетень нетрудоспособности, избежала контактов с коллегами по работе и с людьми в других публичных местах", – сказал журналистам в пятницу Р. Мажейка.



Общавшийся с женщиной мужчина изолирован отдельно в инфекционном отделении больницы, "у него взят мазок, и будет проведен анализ, чтобы выяснить инфицирован ли он, или нет", сказал директор больницы.



В больницу также доставлены три члена семьи, которые жили отдельно, у них нет симптомов, однако они находятся на обследовании.



"В данный момент у нас есть один поставленный диагноз, проводятся четыре анализа, данные о которых поступят в течение дня", – сказал Р. Мажейка.



В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено.



Советник премьера Скирмантас Малинаускас сказал, что женщина чувствует себя хорошо.



Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были негативными. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 312 раз Комментарии