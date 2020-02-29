Мерцание Мерца. Давний противник Меркель становится ее преемником? 🔊 Воспроизвести Фридрих Мерц. Иллюстрация: liga.net



Карточный домик преемственности, построенный Ангелой Меркель в своей, практически карманной, партии, не выдержал политических землетрясений, в последние годы всё чаще происходящих на тевтонской земле. Раздача всем сёстрам-сподвижницам по серьгам (руководящим местам) прошла неудачно.



То есть всё поначалу развивалось вроде хорошо — гинеколог и по совместительству министр обороны Урсула фон дер Ляйен стала главой Европейской комиссии. Заменившая её на главном военном посту Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально была объявлена наследницей престола в ХДС. Революций не намечалось, лозунги «сплотиться вокруг лидера, чтобы победить», опровергать никто не стремился. Но пока руководящие политики христианско-демократического союза пребывали в состоянии эйфории от того, как «всё пучком», партия неожиданно получила апперкот справа (от «Альтернативы для Германии») и хук слева (от всех партий, стоящих левее ХДС, но доселе соглашавшихся с ней). Карточный домик преемственности, построенный Ангелой Меркель в своей, практически карманной, партии, не выдержал политических землетрясений, в последние годы всё чаще происходящих на тевтонской земле. Раздача всем сёстрам-сподвижницам по серьгам (руководящим местам) прошла неудачно.То есть всё поначалу развивалось вроде хорошо — гинеколог и по совместительству министр обороны Урсула фон дер Ляйен стала главой Европейской комиссии. Заменившая её на главном военном посту Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально была объявлена наследницей престола в ХДС. Революций не намечалось, лозунги «сплотиться вокруг лидера, чтобы победить», опровергать никто не стремился. Но пока руководящие политики христианско-демократического союза пребывали в состоянии эйфории от того, как «всё пучком», партия неожиданно получила апперкот справа (от «Альтернативы для Германии») и хук слева (от всех партий, стоящих левее ХДС, но доселе соглашавшихся с ней). «Нужна должность такая, чтобы всё было и за это ничего не было»



И АКК, как зовут для краткости в немецкой прессе Крамп-Карренбауэр, сильно засомневалась, что, оставшись в будущем без прикрытия «тётушки Ангелы», она справится с ролью. Взвесив «за» и «против», оценив, какие пироги ей светят на высшем партийном посту (с перспективой занять и высший государственный) и каких розог ей за это могут всыпать, наследница решила от наследства отказаться. Судя по реакции немецких политологов, АКК «хотела бы уйти на пенсию, которая, в общем-то, не за горами», с какого-то места, где меньше тревог, волнений и ответственности за сделанное (и не сделанное тоже), и больше шансов не запачкать своё доброе имя.



Выбор Аннегрет, во всяком случае, согласно утверждениям германских аналитиков, пал на кресло министра обороны страны. Место очень даже хлебное, заботиться о защите родины надо всегда и денег на это жалеть — просто преступно. Ну а руководящий большими финансовыми потоками и сам никогда внакладе не останется. Вспомним, хотя бы ту же фон дер Ляйен, к которой есть вопросы, задаваемые пока только прессой, зачем она израсходовала € 700 млн на зарубежных консультантов, если свои отечественные могли бы её ведомство проконсультировать впятеро дешевле. Нет, это всё без намёков, просто голые цифры.



В общем АКК, пользуясь имеющимися у неё правами по должности, объявила 25 февраля, что ровно через два месяца в ХДС состоятся выборы нового лидера. Кандидатом от официоза был выдвинут Норберт Рёттген, имеющий опыт работы в сфере международных отношений (комитет бундестага по внешней политике) и потрудившийся на посту министра по ядерной безопасности и охране окружающей среды. Предполагалось, что для обеспечения соблюдения альтернативности будут обнародованы резюме ещё парочки политиков, по-серьёзному составить конкуренцию Рёттгену не имеющие возможностей, но своим появлением в списках кандидатов отметающие подозрения, что «всё уже расписано и поделено».



Так ожидаемо в списках претендентов появились бывший глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Йенс Спан. Поодиночке кандидатами они рассматривались очень непродолжительное время. Дело в том, что за пару дней до них о своих видах на главное кресло партии заявил Фридрих Мерц. Фигура крепкая, если не сказать могучая, жизнью и Ангелой Меркель битая и потрёпанная, но не сдавшаяся и дожившая до своего, судя по всему, звёздного часа.



Мерц — звезда, на которую нет компромата



Мерц — тёртый калач. Пять лет депутатствовал Европарламенте, еще 15 — в бундестаге. Два года даже занимал место главы фракции ХДС в германском парламенте, с которого его в 2002 сместила Меркель, опустив до своих замов, а еще через два года и вовсе вывела в рядовые депутаты. По сдаче своих коллег, партнеров и даже старших товарищей у фрау Ангелы есть большой опыт (ну, вспомним, хотя бы судьбу «политического папы» нынешней канцлерин Гельмута Коля), но съесть окончательно и бесповоротно ей Мерца не удалось. Он ещё попытался продвинуть, будучи депутатом бундестага идею налоговой реформы, но Меркель благополучно ее забанила, после чего Фридрих Мерц ушел из политики, но не из партии и не навсегда. В декабре 2018 он выставил свою кандидатуру на пост главы ХДС как альтернативу «почти усаженной» туда Аннегрет Крамп-Карренбауэр и неожиданно для многих набрал 48,2%. Как говорят боксеры — проиграл в равном бою по очкам.



Именно последняя деталь и напрягла сегодняшний христианско-демократический истеблишмент. И потому Спан, трезво взвесив свои крайне малые шансы быть избранным, очень быстро отказался от личных претензий на титул и объявил о «присоединении» к Лашету, призвав своих сторонников голосовать за него.



От того, кто будет избран, зависит и положение партии в политическом поле. Лашет и Рёттген выступают за продолжение традиций, заложенных Меркель. Мерц считает, что ХДС должна сместиться в сторону консерватизма, больше внимания уделять национальной самоидентификации немцев. Что будет означать и изменение миграционной политики



Как ни странно, но активизация и рост популярности «Альтернативы для Германии» — на руку Мерцу. Дело в том, что довольно значительная часть ХДС считает, что «Меркель слишком социал-демократизировала партию», слишком увела её влево в сторону мультикультурализма, выразившегося в конечном итоге в предательстве традиций немецкого народа в угоду пришлым. Именно это движение влево и открыло «нишу заботы о нации», которую заняла АдГ и активно её расширяет. Фридрих Мерц уверен, что «обратив достаточно внимания на национальные проблемы» и остановив (или по крайней мере, отрегулировав) приток беженцев демохристиане вполне могут «откусить» часть электората у «альтернативщиков», не потеряв при этом своих избирателей.



«Если правительство потеряет контроль над миграцией, не будет ничего удивительного, что народ потеряет доверие к нему», — сказал на днях Мерц.



Судя по немецким (и не только) газетам, этого политика «поддерживает финансово-деловое лобби, пресс-конференции собирают большое количество участников, а фотографии Мерца в газетах публикуют с той же частотой и выражением восхищения, что и фото кинозвезд».



Меркель уже объявила, что она «не будет вмешиваться в процесс подготовки выборов и ход избирательной кампании», фактически дистанцировавшись от борьбы между кандидатами. Дескать, дальше, ребята, сами-сами-сами. Позиция, в принципе, понятна: конечно тандем Лашет — Спан и Рёттген ближе к 25 апреля, дню выборов, не исключено, что добавят себе популярности, но позиции Мерца выглядят сегодня неприступными. Пожалуй, фрау Ангела почувствовала, что в многолетней «окопной войне» против герра Фридриха она устала раньше. И лучше сойти с дистанции прямо сейчас, чтобы не дать повод потом считать её проигравшей в последней битве заклятому врагу.



Запоминается-то ведь последняя фраза, как мы помним. Так уж лучше пусть ею будут слова «я передаю бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр». Что-то вроде нейтрального «я устала, я ухожу». Уходить проигравшей — кому нравится? А проиграть, судя по всему, придется. Свалить Мерца сейчас можно, только вытащив на свет божий какой-нибудь связанный с ним финансовый или сексуальный скандал. Но если за столько лет противостояния «двух М» никакого коррупционного компромата наскрести не удалось, остается одна надежда — на обиженных девушек из MeToo. Но они что-то не торопятся.



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для И АКК, как зовут для краткости в немецкой прессе Крамп-Карренбауэр, сильно засомневалась, что, оставшись в будущем без прикрытия «тётушки Ангелы», она справится с ролью. Взвесив «за» и «против», оценив, какие пироги ей светят на высшем партийном посту (с перспективой занять и высший государственный) и каких розог ей за это могут всыпать, наследница решила от наследства отказаться. Судя по реакции немецких политологов, АКК «хотела бы уйти на пенсию, которая, в общем-то, не за горами», с какого-то места, где меньше тревог, волнений и ответственности за сделанное (и не сделанное тоже), и больше шансов не запачкать своё доброе имя.Выбор Аннегрет, во всяком случае, согласно утверждениям германских аналитиков, пал на кресло министра обороны страны. Место очень даже хлебное, заботиться о защите родины надо всегда и денег на это жалеть — просто преступно. Ну а руководящий большими финансовыми потоками и сам никогда внакладе не останется. Вспомним, хотя бы ту же фон дер Ляйен, к которой есть вопросы, задаваемые пока только прессой, зачем она израсходовала € 700 млн на зарубежных консультантов, если свои отечественные могли бы её ведомство проконсультировать впятеро дешевле. Нет, это всё без намёков, просто голые цифры.В общем АКК, пользуясь имеющимися у неё правами по должности, объявила 25 февраля, что ровно через два месяца в ХДС состоятся выборы нового лидера. Кандидатом от официоза был выдвинут Норберт Рёттген, имеющий опыт работы в сфере международных отношений (комитет бундестага по внешней политике) и потрудившийся на посту министра по ядерной безопасности и охране окружающей среды. Предполагалось, что для обеспечения соблюдения альтернативности будут обнародованы резюме ещё парочки политиков, по-серьёзному составить конкуренцию Рёттгену не имеющие возможностей, но своим появлением в списках кандидатов отметающие подозрения, что «всё уже расписано и поделено».Так ожидаемо в списках претендентов появились бывший глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Йенс Спан. Поодиночке кандидатами они рассматривались очень непродолжительное время. Дело в том, что за пару дней до них о своих видах на главное кресло партии заявил Фридрих Мерц. Фигура крепкая, если не сказать могучая, жизнью и Ангелой Меркель битая и потрёпанная, но не сдавшаяся и дожившая до своего, судя по всему, звёздного часа.Мерц — тёртый калач. Пять лет депутатствовал Европарламенте, еще 15 — в бундестаге. Два года даже занимал место главы фракции ХДС в германском парламенте, с которого его в 2002 сместила Меркель, опустив до своих замов, а еще через два года и вовсе вывела в рядовые депутаты. По сдаче своих коллег, партнеров и даже старших товарищей у фрау Ангелы есть большой опыт (ну, вспомним, хотя бы судьбу «политического папы» нынешней канцлерин Гельмута Коля), но съесть окончательно и бесповоротно ей Мерца не удалось. Он ещё попытался продвинуть, будучи депутатом бундестага идею налоговой реформы, но Меркель благополучно ее забанила, после чего Фридрих Мерц ушел из политики, но не из партии и не навсегда. В декабре 2018 он выставил свою кандидатуру на пост главы ХДС как альтернативу «почти усаженной» туда Аннегрет Крамп-Карренбауэр и неожиданно для многих набрал 48,2%. Как говорят боксеры — проиграл в равном бою по очкам.Именно последняя деталь и напрягла сегодняшний христианско-демократический истеблишмент. И потому Спан, трезво взвесив свои крайне малые шансы быть избранным, очень быстро отказался от личных претензий на титул и объявил о «присоединении» к Лашету, призвав своих сторонников голосовать за него.От того, кто будет избран, зависит и положение партии в политическом поле. Лашет и Рёттген выступают за продолжение традиций, заложенных Меркель. Мерц считает, что ХДС должна сместиться в сторону консерватизма, больше внимания уделять национальной самоидентификации немцев.Как ни странно, но активизация и рост популярности «Альтернативы для Германии» — на руку Мерцу. Дело в том, что довольно значительная часть ХДС считает, что «Меркель слишком социал-демократизировала партию», слишком увела её влево в сторону мультикультурализма, выразившегося в конечном итоге в предательстве традиций немецкого народа в угоду пришлым. Именно это движение влево и открыло «нишу заботы о нации», которую заняла АдГ и активно её расширяет. Фридрих Мерц уверен, что «обратив достаточно внимания на национальные проблемы» и остановив (или по крайней мере, отрегулировав) приток беженцев демохристиане вполне могут «откусить» часть электората у «альтернативщиков», не потеряв при этом своих избирателей.«Если правительство потеряет контроль над миграцией, не будет ничего удивительного, что народ потеряет доверие к нему», — сказал на днях Мерц.Судя по немецким (и не только) газетам, этого политика «поддерживает финансово-деловое лобби, пресс-конференции собирают большое количество участников, а фотографии Мерца в газетах публикуют с той же частотой и выражением восхищения, что и фото кинозвезд».Меркель уже объявила, что она «не будет вмешиваться в процесс подготовки выборов и ход избирательной кампании», фактически дистанцировавшись от борьбы между кандидатами. Дескать, дальше, ребята, сами-сами-сами. Позиция, в принципе, понятна: конечно тандем Лашет — Спан и Рёттген ближе к 25 апреля, дню выборов, не исключено, что добавят себе популярности, но позиции Мерца выглядят сегодня неприступными. Пожалуй, фрау Ангела почувствовала, что в многолетней «окопной войне» против герра Фридриха она устала раньше. И лучше сойти с дистанции прямо сейчас, чтобы не дать повод потом считать её проигравшей в последней битве заклятому врагу.Запоминается-то ведь последняя фраза, как мы помним. Так уж лучше пусть ею будут слова «я передаю бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр». Что-то вроде нейтрального «я устала, я ухожу». Уходить проигравшей — кому нравится? А проиграть, судя по всему, придется. Свалить Мерца сейчас можно, только вытащив на свет божий какой-нибудь связанный с ним финансовый или сексуальный скандал. Но если за столько лет противостояния «двух М» никакого коррупционного компромата наскрести не удалось, остается одна надежда — на обиженных девушек из MeToo. Но они что-то не торопятся.Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADAily eadaily.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, выборы, партия, лидер, Меркель — статья прочитана 193 раза Комментарии